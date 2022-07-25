1名擔任工人的網友日前在台中逢甲大學內的工地挖到1個形似「玉米筍」的物體，照片曝光後其他網友一眼認出就是50機槍（白朗寧M2重機槍）的子彈，笑說「這顆子彈可能都比你阿公年長」、「再往下挖可能會挖出整套機槍」，也有人說「原來是竹筍，還以為是子彈」、「埋回去，還會長，大隻點再拿來炒」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前在台中逢甲大學內某工地準備上班時，過程中竟意外挖到1個外型像是「玉米筍」的物體，後來才驚覺竟是子彈，該子彈外觀看似相當老舊，長度約為10公分，他目前已將子彈交給警方處理，照片曝光後引發討論。

1名擔任工人的網友日前在台中逢甲大學內的工地挖到1個形似「玉米筍」的物體，照片曝光後其他網友一眼認出疑似是50機槍的子彈。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

有不少網友一眼認出該子彈應該是50機槍的「50機槍的！」、「國軍步槍的子彈，當兵看過」、「50（機槍）的，步槍的『卡細粒』（較小顆）」、「這是50機槍彈藥的口徑，我以前服役就是專門保養這種槍械的士兵」、「這顆子彈可能都比你阿公年長，一戰機槍的子彈」。

也有網友留言笑說「那是宿儺手指啦」、「再挖仔細一點、可能可以挖出整套機槍」、「看到地點在台中，事情一下就變得合理了」、「沒看留言，我以為是殭屍的牙齒」、「以前撿到有榮譽假，你沒有假好放」、「原來是竹筍，還以為是子彈」、「埋回去，還會長，大隻點再拿來炒」。