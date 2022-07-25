一名人夫近日分享自己的家庭糾紛，兒子惹媽媽生氣後被教育了一番，之後兩人順利和好，但被懲罰的卻是看戲的他。沒想到文章一出，釣出許多爸爸直呼有共鳴！

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，兒子早上惹太太生氣，得到了一頓人生哲學，打完後兩個人相親相愛，沒想到遭殃的卻是他，「為什麼兒子做錯，老婆教訓小孩，最後被罰扣零用錢的，是在隔壁吃香雞堡配奶茶看戲的我？」

對此，許多網友紛紛笑說「因為你在看戲，搞得像看別人家的事一樣呀～」、「你兒子姓什麼」、「看戲不用買票嗎？」、「子不教父之過」、「因為你沒去安慰老婆」、「一回生二回熟…下次你會習慣的」、「因為是你讓太座親自動手教訓兒子，而你只是在一旁吃吃喝喝⋯」。

另外還有許多爸爸深有同感回應，「我一個月本來零用錢6萬，小朋友不聽話，罵完母老虎就說，嚴教不如身教，就是學你的，然後剩2萬…我只是旁邊抽菸而已…」、「很正常啊，我兒子不乖被修理完我也會被順便修理」、「小孩半夜吵鬧結果是老公被罵」。

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