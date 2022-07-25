正隆股份有限公司於7月25日與第一銀行等11家金融機構完成5年期新臺幣90億元聯貸案簽約。該聯貸案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，台北富邦銀行、合作金庫銀行及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。本案認貸金額達181億元，超額認貸比率達126％，參貸情形踴躍，最終簽約金額為90億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

第一銀行積極將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，本聯貸案納入ESG指標連結利率條款，依ESG的表現，給予相應之減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。截至2022年6月底止，第一銀行「永續績效連結授信專案」合計已核准41件，核准金額逾630億元。

正隆為臺灣最大工紙紙器製造商，也是亞洲領先紙業標竿，營運範疇遍及全球，於臺灣、中國大陸和越南設有5座造紙廠、21座紙器廠，並持續布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，未來營收及獲利實屬可期。

此外，立志成為永續紙業標竿，正隆近年積極推動低碳製紙商模、發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳「智紙」，每年貢獻減碳1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園二氧化碳吸附量，廢棄物再生規模化全臺第一。

重視氣候永續治理，正隆為臺灣唯一取得風力再生能源憑證，也是臺灣第一家通過氣候相關財務揭露（TCFD）查核且獲得最高評級認證之紙業公司，更八度獲頒《天下雜誌》「天下永續公民獎」、三度獲頒環保署「循環經濟二星獎」，ESG績效卓著，持續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

第一銀行母公司第一金控也連續四年入選DJSI「世界指數」成分股及連續六年入選「新興市場指數」成分股，名列臺灣銀行業第一名，擴大金融業在財務供應鏈之永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續；面對氣候變遷風險，自2018年導入TCFD，2021年發布TCFD報告書，為金融業唯一取得英國標準協會Level-5+最高等級，積極貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。