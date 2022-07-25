苗栗縣議長鍾東錦表態參選縣長到底，有意參選通霄鎮長的縣議員張可欣25日在臉書發文，公開表態支持鍾東錦，並稱是以苗栗縣民身分，要來力挺像鍾有能力的人一次機會，在年底的選舉她一定會把票投給鍾東錦。

張可欣說，在她就任苗栗縣議員3年半的時間裡，她跟鍾東錦其實有過許多次意見相左的時候，嚴格來說在從政歷程上沒有什麼重大的交集，私交上也只能說是同事關係，但是這一次的縣長選舉，她想給有能力的人一次機會。

她表示，她放下本身是通霄鎮長參選的人身分，也是一位苗栗選民，她這一票會投給鍾東錦。因為在議會的學習歷程中，她深知鍾議長做事的態度，不僅充滿智慧，而且魄力與行動力十足，決斷明快，不拖泥帶水。

張提到，鍾東錦也是一名成功的企業家，因為不需要靠黨的資源，所以就不會受派系綁架，只要鍾決定要做的事情，旁人都很難撼動，不過鍾東錦也能聽取下屬的意見，只要方向正確，作法務實，會願意捨棄自己的立場甚至顏面，來對正確的事情表態支持。

張可欣說，鍾東錦的形象可能不太好，甚至經常是綠營調侃的對象，但面對網路霸凌，鍾經常是選擇堅持，而不是看到風向就轉彎，她眼中的鍾東錦，果敢、圓融，苗栗需要一個勇於做下重要決定的領航者。

她表示，鍾東錦並不年輕但敢給年輕人機會；明知接下來這場仗會很難堪，但鍾東錦仍選擇正面對決不躲閃；鍾知道派系的高牆很難跨越，但褪下議長包袱走入人群，2年來苦心經營，如今民意就是鍾東錦手中最大的派系。

最後張可欣說，一起打贏苗栗這一仗，選一個有能力的人，而不是選一個好人，或選一個聽話的人，她也會以鍾議長為學習的標竿，勇敢做自己，擺脫所有包袱，實現她承諾給通霄鎮民的未來。