大流行疫情造成許多生意人苦熬2年多，人潮銳減、禁內用防疫規則、縮短營業時間，尤以實體店面首當其衝。大陸溫州一名布行老闆原以為是COVID影響生意，收入越來越少，也就沒多留意，真相出爐發現是自己養的老鼠咬布袋，店內20多歲女員工到職16個月就掏空近538萬人民幣(約2,383萬元台幣)。

20多歲女員工到職16個月就掏空近538萬人民幣(約2,383萬元台幣)。

綜合陸媒報導，浙江省溫州市瑞安發生一起離譜竊盜案，一名20多歲吳姓女子在布行擔任店員，工作態度積極、認真負責，深獲老闆的青睞。疑似月領22K不夠花，某天起心動念記下老闆的支付密碼，利用這份信任，長達16個月的時間持續盜用帳戶轉帳取財，前前後後轉了超過180次。

由於新冠肺炎肆虐，期間看其他店家的生意同樣冷清，布行老闆見營收悽慘自然沒多想。直到年底結帳時赫然發現，帳上有2筆共50,000元的款項轉出，便主動報警，警方很快鎖定店內一名20歲初頭的女員工，1年多得手約538萬元（約2,383萬元台幣），挑這巧妙的時機點下手，老闆表示相當無奈。

警方在女嫌家中搜出8大箱、16大袋裡頭全裝著奢侈品，包括38個名牌包、650多件衣物以及73雙鞋，近日判決出爐處6年有期徒刑。