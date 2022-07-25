國半導體巨擘三星7月25日上午在首爾南部的華城舉辦典禮，宣佈首批3nm晶片正式出貨。三星首批3nm量產晶片出貨將由大陸廠家獲得，據稱這是一家生產數位加密貨幣挖礦晶片的廠商。不過這批三星首批3nm量產晶片仍有不少爭議，三星被指拿實驗室產品搶首發，只是為了做宣傳噱頭。

據《快科技》報導，從數據層面來看，三星第1代3nm晶片減小了16%的面積、提升了23%的性能，降低了45%的功耗。預計第2代3nm將實現面積縮減35%、性能提升30%、功耗降低50%。

報導指出，三星的3nm基於GAA或稱MBCFET晶體管技術，宣稱要取代當下主流的FinFET（鰭式場效應晶體管）。雖然台積電的3nm也將在今年下半年量產，不過它採用的仍是FinFET技術。

三星透露，該公司早在21世紀初就開始研發GAA技術了，最終在2017年成功將其用於3nm節點，如今量產交付，代表三星半導體事業翻開嶄新的篇章。

不過，報導表示，圍繞三星3nm晶片的爭議不斷。首先，它被一家名不見經傳的礦機晶片廠商下單，說服力本就不足。其次，三星用於代工的最主力工廠明明在平澤市，可3nm居然是在華城降生，而華城只是三星研發中心，批評人士嘲笑這是「從實驗室直接抵達廠商」博首發的噱頭。

報導還說，儘管三星強調3nm晶片會用在移動處理器上，但據說要等到2024年才能實現。原為三星晶片大客戶高通在4nm被坑後，這2年的單子多數都已轉給台積電了。