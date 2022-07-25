新竹市立棒球場斥資12億元重建卻出包，害數名職棒球員受傷讓各界炸鍋怒批，新竹市前市長林智堅昔日的棒球相關事蹟也被挖出，包括他當新竹市議員曾質詢棒球場碎石；PTT有一名網友則貼出5年前「新竹市政府赴日本參訪考察報告」人員名單，引鄉民質疑「一個工程、懂運動的都沒有」。

PTT八卦板今(25日)有網友發文指出，幾年前一群人（暗指林智堅等）赴日本考察福岡巨蛋，回台後整修舊棒球場，結果啟用幾天就停賽，他問卦：「雖然說都是世界上的棒球強權國家，可是考察了日本球場，怎麼蓋的卻是媲美古巴品質的球場，是不是有什麼誤會？」

推文中有一名網友翻出2017年一份「出國報告提要」，報告主旨為「新竹市政府赴日本參訪考察」，內容共69頁，名單有林智堅市長等24位人員，他也注意到「去日本考察帶了一堆記者去」。

2017年「新竹市政府赴日本參訪考察報告」，名單有林智堅市長等24位人員。（圖／取自新竹市政府官網）

鄉民直言批評：「這名單一個工程、懂運動的都沒有」、「沒專業考察幹嘛，是去作秀順便旅遊的」、「146萬/24人，一個人花6萬，真高級」。也有人開酸「一定是去日本考察的經費不夠啦」、「其實是經費不足~如果是120億才會蓋好」；酸民也不留情，「你搞錯了，可能是去哈瓦那考察」、「福岡抄新竹」、「去玩的」、「帶記者去日本玩超爽的」、「不如去農地考察怎麼挑出碎石子」、「是古巴的業餘球場水準」。

當時林智堅在臉書PO文，以「新竹市棒球場新建借鏡『福岡雅虎巨蛋』」為題表示，在福岡軟銀鷹興行開發本部長安積研二的帶領下，他們走訪由日職人氣球團軟銀鷹經營的「鷹巢」福岡雅虎巨蛋，實地了解球場建築規劃、職業球團經營經驗。「除了專業的職棒空間配置，周邊也規劃商場、購物中心、美食街等設施；在這些細節中，處處可看見地方政府與職業球團相互配合，為城市行銷帶來嶄新契機」。