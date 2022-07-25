有關斗六市公所持續炒作雲科工設置焚化爐一事，經濟部表達高度遺憾。地方有心人士為了選舉，把事業廢棄物處理當成政治舞台，即使經濟部已經承諾不設焚化爐，但還是有人刻意無視。

經濟部也強調，抗議一個不存在的焚化爐，製造無端恐懼，這樣的選舉主軸對鄉親沒有幫助；也再次呼籲縣府應正視事業廢棄物處理問題，選舉是一時，地方發展才是永久，應思考選舉激情過去後，要留下什麼給雲林。

經濟部強調，日前除已函請環保署撤回第13次變更之環評程序外，經濟部也於2022年7月8日發布新聞稿承諾，不在雲科工新設焚化爐或專燒爐，後續也會依環評法及相關程序辦理。

經濟部再次重申，產業發展可以繁榮地方、創造就業，但也必然要面對處理事業廢棄物的問題。在推動產業園區，爭取投資進駐時，也要同時考量事業廢棄物的妥善處理。這是經濟部與雲林縣府的共同責任，再次呼籲雲林縣府，應該與中央合作，共同面對現實解決問題。