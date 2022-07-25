中央銀行公布6月貨幣總計數，M1B及M2年增率雙雙下滑至8.08％及7.65％，各為26個月及19個月新低，差距再縮小至不到1個百分點的0.43個百分點，創53個月來最小。

央行官員表示，6月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降至8.08％及7.65％，主要因外資當月為淨匯出，加上放款與投資年增率下降的影響。累計今年1至6月M1B及M2平均年增率分別為9.97％及7.89％，下半年M2年增率有機會回到2.5％至6.5％參考區間。

6月M1B及M2年增率雙降，央行官員說明，月底全體貨幣機構放款與投資月增率為0.52％，較5月底高，年增率則由5月底的7.74％下降為6.85％，主要是銀行對民間部門及政府債權成長下降所致，如果包括壽險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.66％，低於5月底的6.33％。

M2年增率續降，從存款變動來看，活期性存款年增率從5月7.65％，6月降至6.43％，餘額從22兆5,118億元減至22兆4,504億元。反觀定期性存款餘額從5月15兆3,377億元，6月增為15兆3,381億元、續創歷史最高紀錄。

外匯存款6月大增1,120億元至7兆8,895億元，年增率上揚17.64％，遠高於5月的14.5％。央行官解釋，主要是當月出口亮眼，年增達15.2％，進口年增略降，廠商貨款收入增加，企業貨款收入匯回年成長明顯。