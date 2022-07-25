花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪日前以60萬元交保，檢方認為金額偏低，有棄保潛逃可能，提起抗告，花蓮高分院審理裁定撤銷，發回花蓮地院更裁，今裁定蔡改以150萬元具保。（報系資料照）

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭法院羈押，經花蓮地檢署偵結起訴具體求刑15年，全案移審花蓮地方法院，蔡與充當白手套的公所李姓員工分別獲裁定60萬元、20萬元交保，檢方認為交保金額偏低，有棄保潛逃可能，提起抗告，花蓮高分院審理裁定撤銷，發回花蓮地院更裁，今分別裁定蔡以150萬元具保，李則是50萬元具保。

蔡秋龍遭控與妻子徐惠玲在當地經營的建設公司營運不佳，財務狀況出現狀況，2人藉蔡的鎮長職務，透過鎮公所李姓員工、建設課林姓員工、林姓司機等人擔任白手套，向工程承包商借貸、收賄。

經廉檢調調查，蔡秋龍不僅以「若願意借錢，以後路還很長、大家好配合」等語，指示林昌慶、李浚溢等鎮公所建設課同仁，暗示廠商只要願意借錢，標案驗收、請款都可順利進行，涉嫌向多個承攬鎮公所標案的廠商以低利息或無息借款逾2000萬元，甚至還涉將里長事務費佔為己有。

花蓮地檢署本月8日依違反貪汙治罪條例等罪嫌，對蔡秋龍等16名被告提起公訴，具體求處蔡15年重刑，3月初即遭羈押的蔡及擔任白手套的李姓員工否認犯行，全案移審花蓮地方法院，2人分別獲裁定60萬元、20萬元交保。

不過檢方認為交保金額偏低，蔡有棄保潛逃可能，且收賄得標廠商仍有部分工程仍正進行，且徐惠玲及多位公所人員均被列為被告，若蔡交保復職，恐導致證據滅失及勾串共犯。

經花蓮高分院審理，本月14日將原裁定撤銷，發回花蓮地方法院更裁，今天裁定蔡改以150萬元具保、李改以50萬元具保。

另外，蔡秋龍因羈押被停職，不過他因任期尚未屆滿，因此在交保獲釋後即依地方制度法申請復職，不過縣府仍正審酌評估，尚未做出決定，鎮公所目前仍由前民政處長江東成代理鎮長一職。