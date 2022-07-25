國防部今25日下午1時30分至2點，在北部7縣巿舉行萬安演習，行駛車輛須靠邊停，人員則就近疏散，不過1名女子今在接近演習時堅持到飲料店買飲料，店員勸她晚點再買，擔心她無法離開，她則回嗆「為什麼不行，憑什麼管我」，最後她離開店裡時被警方攔下，當場在烈日下站著曝曬，直到演習結束。

有網友在臉書「爆料公社」曝光1名飲料店員工的訊息內容，該員工向1名女客人說下午1點半有萬安演習，當時已接近演習時間，他擔心製作完飲料後，女客人會無法離開店內，因此問女客人是否要晚點再買，但女客人堅持現在就要買飲料，還嗆該員工「為什麼不行，憑什麼管我」。

女子在接近演習時堅持買飲料，店員勸她晚點再買，她則嗆「為什麼不行，憑什麼管我」，最後她離開店裡時被警方攔下，在烈日下曝曬直到演習結束。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該員工眼見女客人堅持當下就要買飲料，只好接下訂單，做好飲料已經下午1點半，女客人拿到飲料，離開店內約20公尺就被警方攔住，只好無奈地「站在原地」直到演習結束，而飲料店所有員工就這樣眼睜睜看著女客人在太陽頂下曝曬，該員工笑說「反正太陽不大啊！夏天氣溫才35度左右是吧！」

其他網友紛紛留言「可以好好享用那杯飲料了」、「看到這種結局真的很喜歡」、「療癒，這種聽不懂人話的就給太陽教吧」、「還好，她還有飲料可以喝，不然這麼熱渴死怎麼辦」、「快樂、愉悅，星期一必備良藥」、「好幸福美滿的結局」、「暖她一整天」、「八月正午的陽光都沒你耀眼。」