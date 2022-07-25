百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人的G級上圍，身材火辣又非常敢露，時常只穿著內衣逛街、看醫生、打羽球、接種疫苗等，這樣的舉動讓她迅速爆紅，在Instagram擁有138.9萬人追蹤，先前她去看羅志祥演唱會，因為身穿蝴蝶造型的上衣被封為最辣蝴蝶姐姐；而近日她到南韓旅遊，曬出一張地鐵照，深邃事業線讓網友直呼：「露奶就有位子」

Yumi.k近日到南韓旅遊，她在Instagram發文：「好累，好難得地鐵有位子」，她在南韓首都首爾打卡，照片中Yumi.k綁著公主頭，隱約可以看到有蝴蝶結造型，疫情當前她戴著粉色口罩，遵守防疫守則，Yumi.k沒有將甜美臉蛋面對鏡頭，只見她低著頭看手機，不過胸前春光超級吸睛，她當天穿著一件米白色的吊帶編織背心，肩帶還鬆開露出裡面的肉色內衣，由於Yumi.k微微傾身，讓傲人上圍跟著倒出來，形成完美弧度，深邃事業線讓網友看到凍末條。

連南韓網友都被吸引到在貼文底下留言，許多粉絲紛紛回應：「流鼻血啦」、「水喔，一定要讓位的」、「怎麼有沒位，你衣服在拉下點很多人會讓位給你的」、「這樣誰還坐的下去」、「好深的套路」、「我坐著也會站起讓位」、「辛苦女神大人了」