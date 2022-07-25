為使消費者中秋送禮有耳目一新的選擇，台南遠東香格里拉飯店，今年首次結合全台現在大流行的司康(Scone)和經典不敗的鹹蛋黃，由該飯店獲獎無數的點心房金牌主廚許煜新設計成「司康黃金酥」，企圖以國際精品級選材，全手工細膩製程，獨家創新風味，刺激更多的中秋送禮、自用的消費市場。

該獨家陳售的「司康黃金酥」，以兩款禮盒組裝上市，每盒499元起，連同其它熱銷的手工蛋黃酥、鳳梨酥、及客製化自選禮盒。凡於2022年8月16日以前預訂，且完成付款，一律享有禮盒9折折扣，另有買大送一的大宗優惠。

該飯店金牌甜點主廚許煜新(阿新)，向來以旺盛的創作和不斷的鑽研，追求極致！他曾在2019世界巧克力大賽亞太區賽事中奪金，並在同年的全球總決賽中拿下銀牌(後因疫情賽事暫停)，更是國內媒體糕點評比連續多年的冠軍得主！

阿新主廚表示，逢年過節自己極愛蛋黃酥，同時觀察到英國傳統午茶小點─司康專賣店在台遍地開花，便想要將二者精髓合而為一，做成包著整顆上選屏東鹹蛋黃的「司康黃金酥」，口味分為「蔓越莓乳酪鹹蛋黃」、「伯爵巧克力鹹蛋黃」、「日本抹茶栗子鹹蛋黃」、和「蘭姆葡萄鹹蛋黃」；新品寓意美好，個頭更加碩大，內蘊精采迷人！

阿新主廚的「司康黃金酥」，主體食材全是一時之選，包括世界麵包大師賽指定使用的法國麵粉、具有保濕作用的日本上白糖、以及MOF甜點大師首選的法國AOP無鹽發酵奶油，之後便將提前製作的餡料摻合均勻，做成不同風味的司康麵糰，隨後分切成獨立的小糰，包入先噴上混合了日本紅茶酒和法國蘭姆酒的精選屏東鹹蛋黃，手捏塑型後刷上蛋液，入烤箱烤熟。

其餡料各自的特色，包括一、蔓越莓乳酪包含英國產地的乳酪丁，和以高級斯里蘭卡茶葉製成的日本紅茶利口酒、浸泡長達一個月的美國蔓越莓乾，鹹甜交融二、伯爵巧克力：斯里蘭卡伯爵茶要先打成粉末混入製做司康的麵粉中，巧克力則採用法國百年名牌Weiss的70％黑巧克力，茶香清雅、黑巧醇濃，二者就是妙搭三、日本抹茶栗子：使用有機栽培、產自日本抹茶之鄉愛知縣的抹茶粉四、蘭姆葡萄：美國加州葡萄乾浸泡法國香草蘭姆酒數日，成就經典風味。

兩二款禮盒，一、司康黃金酥5入禮盒，每盒499元：內含「蔓越莓乳酪鹹蛋黃」二個，以及「伯爵巧克力鹹蛋黃」、「日本抹茶栗子鹹蛋黃」、「蘭姆葡萄鹹蛋黃」各一個。二、司康黃金酥綜合10入禮盒每盒688元：內含「蔓越莓乳酪鹹蛋黃」二個，和「伯爵巧克力鹹蛋黃」、「日本抹茶栗子鹹蛋黃」、「蘭姆葡萄鹹蛋黃」各一個，以及「蘭姆葡萄司康」五個。