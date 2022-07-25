臺灣企銀埔墘分行為提供客戶更便利及舒適的金融環境，於7月25日遷移至新北市板橋區文化路一段51號繼續營業，並舉行喬遷開幕典禮，由臺灣企銀董事長林謙浩與多位貴賓及高階主管共同剪綵，與外界分享分行喬遷開業的喜悅。

臺灣企銀埔墘分行深耕新北板橋已邁入第35年，原址因應舊有行舍危老都更重建，決定遷移至新址。搬遷後的埔墘分行將觸角擴大延伸至新板特區商圈，不僅鄰近新北交通樞紐板橋車站，大眾運輸便利、商業活絡，同時優化分行營業空間及動線，並設有證券分公司，嶄新的環境提供客戶全方位且高品質的金融服務。

林謙浩致詞時感謝與會貴賓及客戶長期支持，並期許埔墘分行持續秉持專業及用心服務的精神，深耕既有客戶，開發多元客源，協助在地產業發展。未來臺灣企銀也將繼續分行改造，落實友善金融環境。

除了實體分行有感升級，臺灣企銀持續積極推動數位轉型計畫，其中全新版行動銀行及Hokii數位存款帳戶兩樣服務，今年再獲得國家品牌玉山獎之「最佳產品類、最佳人氣品牌類」，為首家連莊獲雙獎的公股行庫，亦代表臺灣企銀數位品牌聲量獲國家級肯定。

臺灣企銀為臺灣唯一的中小企業專業銀行，致力於協助中小企業發展，並以提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」的經營模式，提供一站購足的All in one整合式全功能服務。

同時臺灣企銀持續耕耘ESG，與核心業務結合，推出符合環境保護、社會需求的金融商品，積極協助臺灣中小企業永續成長，以善盡企業社會責任，堅守專業銀行的角色和功能，為臺灣在地企業提供更完善的金融服務，攜手邁向永續經營。