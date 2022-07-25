歐洲央行於7/21宣布11年以來的首次升息。歐洲央行之前暗示7月將升息25個基點，但實際上卻是更加鷹派升息50個基點，將存款利率升至0％、主要再融資利率升至0.5％。此次升息代表2014年以來的負利率時代結束，因此具有重大意義。

歐元區的通膨率在6月達到8.6％創下歷史新高，隨著通膨持續升溫加上歐元貶值，歐洲央行表示，大幅升息有其必要性。此外，歐洲央行還提到，儘管許多經濟指標都顯示經濟成長正在放緩，但勞動市場仍保持穩健，且失業率處於低點。然而，施羅德資深歐洲經濟學家Azad Zangana認為，薪資上漲可能進一步推升通膨，導致消費需求下降。

Azad Zangana指出，市場共識預測原本顯示歐洲央行7月將升息25個基點，而貨幣市場的交易結果顯示將升息40個基點，代表升息50個基點的可能性為60％。儘管最後歐洲央行採取較大幅度的升息，然而歐元兌其他貨幣的匯率卻在升息後從高點回落，且政府公債的殖利率也下降，這顯示市場對於歐洲經濟前景仍存在擔憂。

Azad Zangana認為，這可能因為歐洲央行取消了先前所宣稱的如果通膨未見改善，則9月會議將升息50個基點的承諾。但這並不代表後續就不會升息兩碼或甚至是更大幅度的升息。

歐洲央行表示，央行利率將取決於每次會議時所參考的數據，這也意味著可能還會有幾次幅度較大的升息行動。歐洲央行總裁拉加德表示理事會對於最終利率的水準尚未有確切定案，但預期利率將逐步升高，因此，此次7月升息兩碼的舉措，並不影響利率的最終水準。

Azad Zangana表示，歐洲央行過去對升息的顧慮之一，擔心升息會對經濟體質較差的成員國造成不利的影響，特別是義大利在歐洲央行決議結束其以量化寬鬆挹注經濟的計畫後，市場投資人轉而要求更高的收益率，以彌補其基本面風險上升的疑慮。

歐洲央行在前次利率決策會議宣布，將使用緊急疫情資產購買計畫（PEPP）的到期資產，再投資來阻止利差進一步擴大，然而政策宣布後，義大利公債殖利率仍持續走高。歐洲央行緊接著在6/15召開緊急會議，承諾將推出新的反片段化（anti-fragmentation tool）工具，與PEPP資產的再投資共同發揮穩定經濟的作用。

在本次7月的利率決策會議上，歐洲央行還推出反金融分化工具（TPI），將用來阻止各國債券利差過度擴大，該工具目的在保障歐盟貨幣政策立場在整個歐元區可順利傳輸，並讓管理委員會可更有效的穩定物價，通過加強對通膨預期的設定、確保需求狀況並進行調整，從而支持通膨回到歐盟之中期目標。然而，目前這項工具並沒有使用上的限制，歐洲央行也未承諾此工具的資金規模。政策宣布後，義大利和德國10年期公債的利差再度擴大，可以看出市場投資人的反應並不強烈。顯然歐洲央行希望反金融分化工具能夠像前任歐洲央行總裁德拉吉於2012年所推出的直接貨幣交易（OMT）計畫一樣，在沒有使用該項工具的情況下，就能達成幫助歐元區外圍國家緩解財政困難的目標。

Azad Zangana指出，現任義大利總理德拉吉在過去十年持續協助義大利處理債務危機，然而近期卻因失去聯合內閣的「五星運動黨」以及國會的多數支持後，已於一週內第二次向總統請辭並獲得同意。隨著義大利的政治局勢持續惡化，投資人也非常關注歐洲央行的後續行動。

最新的民調由義大利兄弟黨（Fdl）領先，該黨領袖喬治亞．梅尼（Giorgia Meloni）很有可能成為下一任總理，同時也是義大利第一位女性總理。然而，該黨為極右翼民族保守主義，因此，Azad Zangana表示，與歐盟發生衝突機率增加，這也是投資人所關注的焦點之一。

Azad Zangana預期，歐洲央行應會繼續加快其升息步調，以避免高通膨情況變得更為僵化。施羅德投資集團先前預測2022年底時，歐洲央行主要再融資利率為1％，現在則將目標調高至1.5％。

此外，德拉吉請辭總理，義大利國會提前大選引發的政治動盪也將造成市場波動，這將再次考驗歐洲央行穩定經濟的決心。然而，這次歐洲央行要考慮的並非是否出手援助義大利，而是應於「何時」採取行動。