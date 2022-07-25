明（26）日台灣仍受到太平洋高壓影響，各地大多晴朗且高溫炎熱。氣象主播戴立綱表示，日本南方的熱帶性低氣壓目前朝北移動，對台灣沒有影響，但到了7月下旬、8月上旬，要觀察該處的熱帶擾動有沒有接近台灣的機會。

戴立綱表示未來颱風是否襲台仍待觀察。（中視新聞）

戴立綱說明，目前熱帶性低氣壓穩定的朝日本南方海面前進，由於太平洋高壓退縮，菲律賓東邊海域到日本南邊的海域會成為低壓區，7月下旬、8月上旬還會有一些低壓系統生成，至於會不會接近台灣還有待觀察。

中央氣象局指出，明日各地大多晴朗且高溫炎熱，普遍高溫都有34、35度，台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區及河谷容易有36度以上高溫出現，特別在花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。

氣象局預告明日降雨狀況。（翻攝自中央氣象局）

降雨方面，由於水氣稍微增多、雨區擴大，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，此外清晨由於海陸風作用，中南部沿海地區偶爾也會有零星短暫陣雨出現。

周三、周四（27日、28日）太平洋高壓影響但強度較弱，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展，其中以大臺北及中南部平地降雨機率較高，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨；各地高溫再略降，不過仍較為炎熱。