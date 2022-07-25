「最美性學博士」許藍方因被控與醫師人夫搞不倫，即便否認一切，仍遭法院判賠50萬元；事後許藍方表示尊重司法，隨後發5點聲明繼續堅稱不是第三者。對此，醫師正宮稍早打破沉默，在臉書公開婚變的心路歷程。

醫師正宮今（25日）晚間在臉書公開PO文，表示提告一年多後，終於收到一審判決的結果，「這起案件只有真相，沒有贏家」，而她站出來的原因不只是為了自己，也是想鼓勵有類似經驗的女人放手一搏。

醫師正宮也藉由婚變的日子，審視自身本質、生命重要足跡、人生目標以及婚姻的經營等，「在感情中我也有許多做得不足的地方需要反省與修正，而我願意為了保護我的家人努力到最後一刻。」

最後，醫師正宮許下承諾：「日後我收到許小姐的精神慰撫金，將會全數捐出給婦女及兒童團體」，她祝福所有在婚姻、家庭中掙扎的堅強女性們，都要記得為自己而活，有保護家庭的決心，也要有轉身離開的勇氣；隨著司法的落幕，醫師正宮感謝外界的關注，盼望風波到此為止。