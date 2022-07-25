由於第一季財報顯示需求轉疲，美國零售類股股價跳水，今年迄今跌幅逼近3成，比大盤多出近1倍。針對今年開學銷售旺季，零售商尤其寄予厚望，力拚開學祭檔期開出紅盤。

在第一季財報獲利數字顯示非必需產品需求轉弱後，去年股價飛天的美國零售類股呈現崩跌走勢，標普5百零售類股今年來總計暴跌29.4％，跌幅比大盤多出12.5個百分點。

不過，零售商今年業績開高的難度並不低。根據人口普查局的資料，去年6到8月的返校銷售旺季，零售額較前一年激增14.4％。今年以來零售額雖然還保持成長，但成長率明顯放緩，6月零售額僅年增7.7％。

好消息是，對於大多數家長而言，開學支出屬於必要的開支，而不是非必需品花費。根據美國全國零售聯合會（NAF）所做的訪調，表示會將就使用去年舊品、今年不另購新品的比率不到四分之一，與之前幾年相當。

NAF預估，美國家庭今年為高中生（含）以下小孩開學採買的金額將與去年差不多，大學生的花費估計將增加4％。對照今年6月美國消費者物價指數（CPI）年增9.1％，意味著消費者今年規畫採買的數量將會縮減。

不出所料，今年開學祭消費者還是價格導向。有3成8的受訪者表示為了支應今年的返校支出，他們將會減少其他方面的花費。

調查顯示，將近三分之一的消費者表示今年會增加購買自有品牌或副廠商品，比率高於去年的約2成。表示今年將買特價商品並進行網路比價的消費者也比去年增加。

零售商今年競爭壓力料將加劇。由於多數業者都有庫存過高的問題，為了搶食成長趨緩的市場大餅，業者勢必將大打折扣戰。包括Koho'S、Target與Dick's運動用品等業者上季庫存都較去年同期高出逾4成。