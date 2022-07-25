某投資公司鍾姓負責人，被控炒作台灣存託憑證（TDR），一審依違反《證交法》重判18年，鍾上訴二審後，認為二審法官曾參與一審審理，審案會有不公平情形，聲請法官迴避遭駁回，向中華人權協會陳情，中華人權協會25日發出新聞稿，指迴避制度是確保被告獲得公平審判的重要基石，籲請司法院以最嚴格標準檢視本案的迴避爭議。

人權協會認為，鍾男因證券交易法案件，經台北地院判刑18年，目前上訴至台灣高等法院，但二審法官曾是本案一審合議庭成員，該法官在一審審理時，曾參與過14次的審理庭訊並訊問相關證人，已形成對鍾的不利心證，且該法官本案一審時，即以「犯罪嫌疑重大」之理由裁定鍾5000萬元交保，試問二審再由對被告已有不利心證的同一法官審理，何以確保被告能獲致公平的審級救濟機會？

協會指出，刑事訴訟的迴避制度主要在維持審判的公平性，保障人民訴訟權及司法人權，又公平審判的內涵，是要求每位審理案件的法官均能夠維持獨立、超然的態度，純粹基於裁判者的客觀角色，公正地依據客觀事實及證據為裁判。迴避制度的核心，就是嚴格要求法官不得對所審理的案件或被告已先存有任何偏見與預斷，才能落實「無罪推定」的公平審判要求，因此，若對於同一法官審理同一案件有任何心證汙染，而可能對被告作出不利裁判的法官，都應迴避該案審理。

新聞稿表示，有鑑於對被告做出不利處分的法官，難以期待會否定自己曾經做過的認定與判斷，因此若審理案件的法官，曾有提早接觸過犯罪事實或主觀上對犯罪事實已有先入為主的認定或偏見等情形，為保障被告的司法人權，民主法治國家均嚴格要求該法官須迴避其後的審判程序，而高院法官人數並無不足，為充分保障本案審級救濟機會，以及預防法官可能的不公平預斷，應該迴避本案為妥。

中華人權協會迴避