女星吳兆絃8歲時以人氣童星雙人組「大小姐」出道，當時以混血萌顏演出多部電視劇，和南韓偶像Super Junior始源、F4吳建豪、飛輪海辰亦儒合作過；隨著年紀增長也越來越漂亮，在爆出大頭症道歉反省後，她改過自新、繼續在演藝圈奮鬥，吳兆絃近日在社群平台曬出大尺度比基尼照，讓網友驚呆了。

吳兆絃今（25）日在Instagram限時動態更新近況，影片中她在海邊玩水，整個人泡在水裡，身後是蔚藍天空，太陽看起來非常大，吳兆絃五官精緻，她抬手遮太陽，在鏡頭前做出享受的表情，她穿著白色素T，不過撈起來才發現裡面還有穿著一件黑色的比基尼，露出深邃事業線，吳兆絃皮膚非常白，加上火辣比基尼，造型十分吸睛，她在事後表示：「快熱死，根本不敢把衣服脫了，很怕曬傷。」

吳兆絃在海邊玩水。（圖／frances_wu1227 Instagram）

擁有精緻混血兒臉蛋的她，近日收到交通部觀光局的邀請，拍攝到高雄茂林的觀光宣傳片，她在情人谷瀑布步道、蛇頭山風景區、小長城木棧道、多納村等地拍攝，超美的風景讓許多網友看了都想去茂林旅遊，吳兆絃更化身宣傳大使，熱情分享該影片，呼籲：「快去看看暑假怎麼玩，聽說留言可以抽獎」

除了演藝工作，吳兆絃私下對漢服很有興趣，時常曬出穿漢服的照片，精緻的妝髮和服裝獲得粉絲一致讚賞，還有人直誇穿漢服像新疆美女古力娜扎、迪麗熱巴等。