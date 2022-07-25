復興國中同學們在美術老師林佳玫的帶領下創作的作品，這些同學在訪談了市場中的店家後，加入自己的發想，設計製作各店家的提袋與布招牌。（吳佩蓉攝）

特別邀請國內知名立體紙雕藝術家涂乙欽，以老照片為基礎，創作出立體紙雕作品，希望藉由文字及立體圖像，讓觀賞民眾身歷其境，融入老照片的時空中。（吳佩蓉攝）

市場管理所向市場中的老舖子募集古早的生財器具，包括年代久遠的秤子、早期店裡必備的算盤，及過去製做金、銀紙錢的特殊印板等，現在都是難得一見的老物件。（吳佩蓉攝）

一年1度的宜蘭市市場文化節活動，將於7月29日至8月28日南北館市場登場，今年適逢宜蘭市公有市場啟用第111週年，公所特別以穿越時空的概念，籌畫「市場老照片」特展；市長江聰淵表示，透過老照片特展，一起回顧過去、了解南北館市場對於宜蘭人的特殊意義。

市公所表示，為了配合農曆7月的水燈節及市場普渡，今年市場文化節7月29日至8月28日，為期1個月在南北館市場辦理，展示點分別為南館市場臨光復路的主入口區，及北館市場內的攤台區。

去年因疫情關係，市場文化節停辦1次，今年主軸除了老照片及過去的報章外，還加入文學、藝術、文創以及市場裡面的老物件來增加特展的豐富度；遂由市場管理所向市場中的老舖子募集古早的生財器具，包括年代久遠的秤子、早期店裡必備的算盤，及過去製做金、銀紙錢的特殊印板等，現在都是難得一見的老物件。

而此市公所特別邀請宜蘭縣籍作家—林榮三文學獎及蘭陽文學獎的得主卓嘉琳，依她看過照片後的感想，做了文學創作的詮釋；此外，還邀請國內知名立體紙雕藝術家涂乙欽，以老照片為基礎，創作出立體紙雕作品，希望藉由文字及立體圖像，讓觀賞民眾身歷其境，融入老照片的時空中。

至於北館攤台區，則展出復興國中同學們在美術老師林佳玫的帶領下創作的作品，這些同學在訪談了市場中的店家後，加入自己的發想，設計製作各店家的提袋與布招牌，完成的作品不但獲得店家的喜愛與肯定，甚至希望同學們能同意授權讓他們在店裡使用。

江聰淵表示，市集的形成與城市的發展息息相關，這2座擁有百年歷史的傳統市場，是宜蘭許多家庭好幾代人的共同記憶，邀請大家透過老照片特展，一起回顧過去、了解南北館市場對於宜蘭人的意義。

市場管理所表示，為鼓勵民眾前來參觀、認識南北館的歷史，市公所特別製作學習單，凡是於活動辦理期間填寫學習單並回答正確答案，就有機會抽到iphone等大獎，詳細活動辦法請參閱「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」Facebook專頁https://www.facebook.com/YilanBazaars 。