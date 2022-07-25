111年度軍民聯合防空「萬安45號」演習，25日13時30分至14時舉行萬安演習，全體民眾，均應配合實施30分鐘防空疏散演練。桃園分局表示，實兵演練選定於桃園區公所實施員工疏散避難等演練，秩序良好獲好評。

指揮官桃園警分局分局長黃富村先進行任務簡報，13時30分實施防情傳遞發布防空警報，警報發放後由警察、民防人員實施人車疏散、避難，各市區街道宛如空視導「員工疏散避難、傷患搶救及災害救援實兵演練」，模擬遭受敵機空襲，致建築物毀損，因空襲避難時受傷的情境。這次演練還增加殘障人士專屬通道供殘障人士實施避難。

市長鄭文燦25日也至桃園區公所地下室視導疏散避難、傷患搶救流程及收容情形，軍警消及民防團等均積極參演；消防局也於桃園區公所前實施戰災救援演習，透過空拍機迅速掌握現場狀況，高效率指揮部署並展開高空救援作業，最終迅速撲滅火勢，成功救出受困民眾。

鄭文燦說，萬安演習除有國軍、警政、消防等單位進行參演，市府也以區公所為單位編組民防團，扮演起搶救災、傷患後送及災後復原等工作。目前桃園市內的防空避難設施有5615處，可容納超過1111萬人次，市府將持續要求各單位盤點防空避難處所，讓民眾在空襲警報來臨時可迅速疏散避難。

桃園分局則表示，烏俄戰事未歇，戰爭造成家園破碎，平民躲避飛彈與炮彈時有所聞，近年來中共增強解放軍的海空軍力及共機不斷擾台，對台灣的安全防衛，形成極大的壓力，「寧可百年不用，不可一日不備」，藉以這次萬安45號演習，使全體居民能了解到全民國防的重要性。