俗話說「一樣米養百種人」，每個人的個性都不一樣，有些人個性外向、喜歡熱鬧，有些人則個性孤僻、不擅長社交，塔羅牌老師艾菲爾就在臉書粉專發文指出，處女座、白羊座、雙魚座孤僻成性，在別人眼中就像是個獨行俠，比起熱鬧的場合，他們更喜歡獨處的時光。

▍處女座「氣氛不對，就裝孤僻」

內心深處有著嚴重強迫症、完美主義至上的處女座，在心裡面有一把衡量的尺，總是把眼睛看到的放進自己設定的框架裡，一旦發現社交場合的調性與想像的不符合，或是圍繞著你沒有興趣的話題，你就會開始感到無趣，在旁邊裝起孤僻，希望大家別把注意力放到你身上，因為你實在是懶得多說一句話。

▍白羊座「獨來獨往，交友困難」

白羊座給人的形象即是忠於自我中心，堅持自己的理念，且直來直往、不偽裝、不矯揉造作，有時候甚至過度直率，在旁人的眼中看起來就像是個獨行俠。在社交場合中你也不太主動與人攀談，像是迎合別人談論個人的私事，或討論其他話題，對你來說都是一件困難的事，所以你比較想一個人待在角落，享受一個人的時光。

▍雙魚座「聰明絕頂，活在雲端」

雙魚座的個性融合了前面11個星座的優缺點，再加上慈悲又天真的特性，你天生智商就是比較高一些，懂得萬物合一的道理，所以比相同年齡的人更容易看破一些人生的假象，面對許多事情也不會輕易表態，而是用一種上帝視角在俯瞰人間，在旁人眼中你就像個怪咖，好像活在雲端裡那樣遙不可及，因此很難和你聊上幾句，也可以說，雙魚座的孤僻是旁人塑造出來的形象。