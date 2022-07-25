自上周一（18日）以來，連續8天都發生停電事故，雖然台電昨日強調供電不會有問題，但今晚（25日）新北市新莊區又有3982戶無預警停電，引起網友熱議，認為停電頻率太高，笑稱每天太陽下山後，全台都要玩一次「停電版俄羅斯輪盤」。

昨晚蘇澳才2095戶停電，今晚新莊區也停電，讓PTT網友忍不住嘲諷，「停電版俄羅斯輪盤」、「太陽下山後，台電輪盤獎落誰家」、「每天太陽下山後的俄羅斯輪盤，笑死」、「今天抽到誰停電，誰就要停」、「太陽下山撐不住，然後『電纜故障』」、「每天都在點點名，明天是誰呢」。

也有人無奈表示，「哪天沒停電才算新聞了啦」、「搞得台灣像是烏克蘭的一部分」、「我們好像第三世界國家」、「一年是要停幾次啦，不是不缺電」、「我已經可以肯定這種頻率這種規模以前絕對沒有，絕對不是某些白癡講的只是新聞沒報」、「老實講，真的不行就不要硬撐了，限電吧」。

《中時新聞網》整理連續8天的停電事故，其中有6起都發生在入夜後，原因多為設備故障，僅1起為動物誤觸導致：

7月18日23時01分，因饋線跳脫，造成台北市中山區民生東路三段、合江街一帶共962戶停電。

7月19日15時許，因線路跳脫，造成新北市林口區約有415戶停電。

7月20日8時44分，因台電巡修人員修剪樹木碰觸高壓絕緣礙子致破損，造成新竹市、新竹縣寶山鄉共4347戶停電。

7月21日21時42分，因線路跳脫，造成台南市中西區、南區5228戶停電

7月22日19時許，因熔絲鏈開關遭松鼠碰觸燒毀，造成高雄岡山區31戶停電。

7月23日19時32分，因用電負載過高、變壓器燒毀，造成逢甲商圈953戶停電。

7月24日19時35分因饋線跳脫，造成宜蘭縣蘇澳鎮2095戶停電。

7月25日18時7分因電纜故障，造成新北市新莊區3982戶停電。