在經濟部工業局支持下，工研院攜手米斯全媒體影棚、聚積，推出全臺首座，採用小間距微型LED曲面背景屏的「電影級XR虛擬影棚」。虛擬攝影棚最大特點在於內部建置間距1.875mm的小間距LED巨型背景屏，以具備1200～1500nits以上亮度，及媲美8K畫質與4K高動態範圍的特色，能快速置換虛擬場景，打造如《蝙蝠俠 The Batman》同規格的拍攝方式，提升視覺細緻度與現場拍攝效率。

工研院電光系統所所長張世杰指出，新冠疫情帶動龐大的非接觸商機，也加速企業數位轉型腳步，目前延展實境（Extended reality；XR）是當今最新的非接觸科技，虛實整合表現方式，能為消費者帶來更身歷其境式的沉浸式互動感官新體驗，因此成為許多業者極力搶攻的新藍海。在經濟部工業局「智慧顯示跨域合作計畫」支持下，工研院團隊以microLED巨量轉移與檢測兩大關鍵技術，藉著工研院的「試製平台」，促成聚積科技提升顯示模組質量與系統試製，更建置出全國最大巨型曲面微型LED顯示器，以更順暢的畫面效能與高細緻視覺體驗，攜手產業在虛擬拍攝的創新應用。

米斯全媒體總經理盧俊豪表示，米斯公司在國內率先成立首座服務型專業影棚與虛擬製播技術研發，提供虛實整合製作與整場輸出。近年來雖因疫情與全球晶片大缺貨影響，光每個LED箱體模組就需要700多顆控制晶片，還有許多相關零組件都難以取得，但米斯仍攜手工研院、聚積一同成功建置了這座虛擬攝影棚。使用LED背景屏後影棚的坪效放大近6倍，客戶年增2倍，上半年營收已年增178％，今年也擴大投入開發臺製6色LED智能棚燈、內容引擎等配套產品，提供整廠輸出所需，期盼持續拓展電影級XR攝影棚效益並推升營運動能，期待與聚積科技聯手搶攻全球LED背景屏XR虛擬影棚市場。

聚積董事長楊立昌說，今天啟用的全國唯一電影級XR攝影棚的大型曲面微型LED顯示器技術關鍵，就在於聚積科技研發的超小間距顯示驅動IC MBI5264及點間距1.875mm的LED顯示模組所構成，高規格的16 bits灰階色彩表現，最高可達7680Hz超高視覺刷新率及120FPS幀頻率，讓攝影機在高速運行拍攝下游刃有餘，還原最真實豐富的色彩，更解決現存因時間差產生殘影現象的拍攝痛點。不僅如此，巨型曲面顯示器可同時提供多鏡拍攝，達到一棚多用的高效率使用率，獨創的曲面設計，更帶給使用者高包覆感的沉浸式體驗。