由於天氣炎熱加上部分機組在周末發生故障，外界隱憂供電穩定，台電表示，25日用電量創下史上第二高，由於26日仍有高溫的機會，因此預估用電量仍上看4070萬瓩，之後用電量會隨預估降雨而減少。
根據台電數據，25日最高用電量出現在下午1點時33分，尖峰用電量達到4067.0萬瓩，創下歷年用電紀錄第二高，實際備轉容量385.7萬瓩，備轉容量率約9.48％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。
由於天氣炎熱加上部分機組在周末發生故障，外界隱憂供電穩定，台電表示，25日用電量創下史上第二高，由於26日仍有高溫的機會，因此預估用電量仍上看4070萬瓩，之後用電量會隨預估降雨而減少。
根據台電數據，25日最高用電量出現在下午1點時33分，尖峰用電量達到4067.0萬瓩，創下歷年用電紀錄第二高，實際備轉容量385.7萬瓩，備轉容量率約9.48％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。
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