新竹市立棒球場花12億元預算重建啟用，沒想到工程品質粗糙，嚴重影響使用者體驗，2天職棒賽事造成多名球員受傷，包括桃園市長參選人林智堅、新竹市長參選人沈慧虹、中職會長兼台中市長參選人蔡其昌都被負評波及；媒體人朱凱翔今(25日)在中天《大新聞大爆卦》節目揭露，昨日立刻出現網路寫手「Peter Lee」發文幫新竹球場工程緩頰「洗地」，還異乎尋常有3600多次分享，直呼：「黨的預算下去了啊！」

朱凱翔說，這個網友叫「Peter Lee」，他寫說自己是一個資深球迷，本身跟營造業有關係，家裡是做這一行的，前面寫了一大堆不著邊際的文青體，「但你要說他是資深球迷，我完全不能接受，因為他在胡說八道；他說他是資深三商虎迷，然後劉義傳投球、王光輝打擊，打出雙殺打，什麼『1、2、3』double play，根本就鬼扯，因為按照棒球的術語，游擊手傳二壘手再傳一壘，那叫『6、4、3』，這種叫資深球迷？是侮辱棒球！」

朱凱翔指出，這位側翼網友就發文洗地，說自己做過營造，知道這些工程很難一次到位，都要邊做邊改，驗收之後還要怎樣怎樣，最後說「不要因為過度批評，而去扼殺了在台灣蓋一座新球場的可能性」，朱就去留言，「沒有人要扼殺新球場的可能，只是要敲擊不好好做事，只想消費棒球的政客。在球員受傷之前，新球場可是一片歌功頌德。by 元年看到解散的龍迷」，還說台南亞太棒球村不要重蹈新竹覆轍，結果就秒被封鎖。

朱凱翔說，這就好像在電視劇中看到的街頭賣藝人，敲鑼喊說「來喔！刀槍不入，胸口碎大石」，在賣膏藥的時候，最怕旁邊有人說：「唉唷？刀槍不入？那不如用我這把刀試試吧！」就露餡了，「他就是這種人嘛！」早上還有網友跟他起底，這位「Peter Lee」的頭貼可以追溯到PTT的一個ID，該ID在2014反服貿太陽花運動期間，用一模一樣的口吻說「我家是做兩岸貿易的」，雖不能排除他家又做營造又做兩岸貿易，但這樣的手法從2014年起就已經是「黨」的寫手了。

朱凱翔指出，這種文章的按讚分享都會異常地多，平常的貼文可能500人按讚、沒什麼人分享，但這篇新竹球場洗地文，已經有6千多次心情互動，「你想得到的綠營側翼都現身讚聲」，就像去年護航擋BNT時有什麼詹姆士、Sabrina，名不見經傳，但寫的類似文章都會被以不成比例的方式互動並瘋狂分享。主持人李珮瑄補充，「Peter Lee」有約6745人追蹤，昨天這篇文已有8500多人按讚，並有3561次分享；前一篇文則按讚數396、3次分享。朱凱翔喊：「各位，預算差不多下去了啊，這就是黨的手法！」