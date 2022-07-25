隨著科技的進步，許多人都仰賴美顏相機和修圖軟體拍出美照，就連顏值較高的藝人都不例外，不過38歲女星楊丞琳今（25日）嘗試使用原相機拍照，驚呼：「效果居然還不錯」。

楊丞琳今下午在社群平台發文表示：「幾百年沒用原相機拍照了，效果居然還不錯，完全不需要修圖和調濾鏡耶」，畫面中，楊丞琳將頭髮往後梳，僅留下兩撮瀏海，露出小巧的V字臉，皮膚紅潤光滑，幾乎找不到任何毛孔或細紋，完全看不出真實年齡有38，再加上勾勒的眼線和艷麗紅唇，渾身散發巨星的氣息，楊丞琳自己看了都很滿意，分析：「可能是因為我有使用閃光燈的緣故吧」，接著推坑大家：「你們要不要也試試？」

許多網友看到楊丞琳的零修圖自拍，紛紛留言：「原相機就美翻了，看到都好療癒」、「素顏和化妝都非常的美」、「美人本身自帶濾鏡吧」、「天生麗質怎樣拍都漂亮」。

楊丞琳早年因外型很有少女味，被封「可愛教主」，出道21年的她，僅管已成為人妻，也靠近女人40一朵花的年紀，但還是保持著凍齡美貌；事實上，她曾分享自己全年都很認真保養，除了塗塗抹抹，也會攝取適當的膠原蛋白增加肌膚彈性和維持胸型，且還有每周運動三次的習慣，不只皮膚的新陳代謝提昇，體力和身材也會變好。