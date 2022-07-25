民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議，林智堅24日也召開記者會澄清論文門，並對新竹球場事件致歉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（25）日表示，林智堅論文的抄襲行為，將成為民進黨今年九合一選舉的黑天鵝事件，重創整個民進黨的社會形象，他更預言「民進黨如果能及時改變提名策略，在登記前撤換林智堅，那麼還會有可能在桃園勝出」。

根據《美麗島電子報》報導，吳子嘉認為林智堅連續兩本論文涉嫌抄襲的行為，會讓民進黨選情陷入極為深沉難解的下墜危機。他指出，桃園是台灣客家第一庄，客家人口超過90萬人，是各縣市客家人口最多的區域，對於鄉土觀念連結深厚的客家人而言，這次市長選舉，3位候選人都是外地人，已經是一大挑戰；再來大量的客家人都謹記著土地和書香，是客家文化亘古不變的追求目標，客家子弟始終有著崇文重教的風氣，結果現在林智堅涉嫌在學術上做了不被允許的事，大量客家民眾會如何看待？

吳子嘉也強調，其實對選民來說，抄襲行為不至於罪不可恕，但重點在於，被抓包後有沒有誠摯地對外說明、道歉，而不是打死不認錯，甚至搬出政治語言來回答誠信問題，擺明了把選民當笨蛋。再來根據《美麗島電子報》最新國政民調清楚顯示，有近6成的國人認為候選人若違法造假學歷或抄襲論文，政黨就必須撤換提名，吳子嘉坦言，有近6成不認同林智堅被檢舉抄襲是抹黑，「從這些數據來看，現在就能判定，林智堅絕對不可能當選桃園市長」。

最後吳子嘉說，中選會已宣布受理年底候選人登記申請的日程為8月29日至9月2日，現在林智堅爆出論文抄襲的案子，民進黨內恐怕會有一股新的力量出來挑戰林智堅。吳子嘉更預測，到時民進黨若能及時改變提名策略，在登記前撤換林智堅，那麼還會有可能在桃園勝出；反之，若堅持一路錯到底，毫無疑問的，這場選舉將會由張善政當選。