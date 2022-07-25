高雄1名48歲男子25日凌晨被人目擊在路邊，拿一旁交通錐朝女友頭部猛砸，他事後坦承因聽到對方嫌他「沒用」，才會暴怒打人。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

高雄1名48歲男子25日凌晨被目擊在路邊拿一旁交通錐朝女友頭部猛砸，他事後坦承因聽到對方嫌他「沒用」才暴怒打人，影片中他疑似還拿起磚塊準備繼續打，後來警方到場逮人，一查得知男子早有家暴前科，目前女子驗傷後將提告，而男子也被依傷害、違反保護令罪嫌移送法辦。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，男子在路邊高舉交通錐朝躺在路上的女子砸，女子雖用手臂護頭，但仍痛得嚎啕大叫，男子之後又強拉女子的手，甚至疑似拿一旁的塊狀物作勢再毆打，恐怖過程全被附近1名住戶拍下，但影片只錄到男子拿起塊狀物，後續行為不得而知。

高雄1名48歲男子25日凌晨被人目擊在路邊，拿一旁交通錐朝女友頭部猛砸，他事後坦承因聽到對方嫌他「沒用」，才會暴怒打人。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片在網路上引發討論，警方表示2人是同居情侶，男子去年底就曾動手，女子今年4月才申請保護令獲准，但24日凌晨2人在外吃消夜時，男子酒後疑似聽到女子嫌他「沒用」，一時火大就拿交通錐朝對方頭部、身體等部位砸，事後警方到場逮人，並將女子送醫。

目前女子初步驗傷有頭部紅腫、背部擦挫傷等傷勢，驗傷後將對男子提出傷害告訴，而男子事後向警方供稱當時心情不好，又聽到對方嫌他沒用，才情緒失控動手，警方訊後將鄭男依傷害、違反保護令罪嫌移送法辦。

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