行政院長蘇貞昌今（25）日出席台灣期貨交易所「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮時表示，為使此類店頭衍生性金融商品交易更有效率、更安全且更具競爭力，政府已修正相關法令，並建立整套因應機制及做法，以順利接軌國際，持續為台灣金融市場奠定良好基礎。

蘇貞昌表示，很高興見證店頭衍生性金融商品集中結算正式開業，感謝金融監督管理委員會主任委員黃天牧、台灣期貨交易所董事長吳自心及相關同仁在過程中盡心盡力和努力。

蘇貞昌表示，誠如黃天牧主委所言，為使此類店頭衍生性金融商品交易更有效率、更安全且更具競爭力，政府已修正相關法令，賦予該類金融商品集中結算之法源依據，並建立整套因應機制及做法，以順利接軌國際。

蘇貞昌指出，COVID-19疫情肆虐全球已2年多，台灣在蔡英文總統領導下，經濟成長仍創下11年來新高的佳績，希望大家在各方面持續努力，讓台灣能夠更好、更美麗，並為台灣金融市場奠定良好基礎，繼續大步向前邁進。