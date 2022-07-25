江宏傑今出席活動。（陳俊吉攝）

福原愛近日短暫來台探視家人，這幾天被閨密爆料已飛返日本，前夫江宏傑因為無法接受她日前帶家人離開後，雙方沒法通電話或視訊，他今（25日）出席活動雖沒受訪，但所屬華研音樂透露將透過律師處理此事後續。事發後沈默多時的福原愛，今晚稍早發出聲明，稱「江先生非常清楚我帶家人到日本，也如他的經紀公司所言，江先生對我帶家人回日本沒意見，也知道這屬於我的探視權利，如果還有疑問，請媒體可以詢問江先生的經紀公司」。

福原愛對於江先生在媒體發言指控失聯，把家務事再度放到媒體，「是讓媒體與網友們公審我」, 強調希望一切的紛擾可以平息，還給她及家人平靜的時光。

以下為福原愛聲明全文

致各位親愛的媒體朋友：

大家好，首先謝謝各位媒體朋友的關心，本人福原愛和江宏傑先生已經在去年七月在台灣法院調解離婚，雙方約定共同監護，也約定探視時間，但因為不順利，幾次受挫。所以在今年7月8日向台灣法院對江先生聲請履行勸告（類似軟性的強制執行）我們先前離婚時的共同監護請求，後來經過雙方律師多次協商，江先生於7月23日交付家人，但多有阻撓，後來報警處理，我到晚上才真正帶家人離開，但仍然無法帶到另個家人。江先生非常清楚我帶家人到日本，也如他的經紀公司所言，江先生對我帶家人回日本沒意見，也知道這屬於我的探視權利，如果還有疑問，請媒體可以詢問江先生的經紀公司。

晚上我和家人都累了，接著搭班機回到日本，之後隨即報平安，江先生卻在媒體發言指控失聯，把家務事再度放到媒體，不僅是讓媒體與網友們公審我，也違反保護規定。對於仍然無法如期探視家人的部分，也將交由司法處理。

希望一切的紛擾可以平息，還給我與家人平靜的時光，祝福關心我們的所有朋友，健康順利。