紡織股如興（4414）今(25)日晚間發出7點、近6千字新聞稿，表示經連日清查後，發現該公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境，且自去（2021）年年底起有諸多決議及營運架構，已然違反公司治理常態，情節嚴重，幾至脫序。

如興指出，前董事長張水江與前總經理孫瑒所帶領之經營團隊，於2021年5月25日與安泰商銀簽署之1,840萬美元融資契約中，其中赫然有「孫瑒非為本公司（即如興）總經理，則安泰商銀即可強制本公司提前還款」的非常規條款，明顯有致股東權益嚴重損害之高度風險。

此外，如興還指出，前董事長張水江及前總經理孫瑒透過非常規且不符公司治理之操作，導致公司之正常營運收入，均扣留於包括常州東奧服裝有限公司在內的大陸子公司，拒不轉回台灣。換言之，該公司上半年之正常營運收入，均遭扣留於大陸之子公司，這更導致該公司現今「帳上沒有任何可動撥資金」之主要原因。

如興強調，在公司缺乏營運資金之際，前董事長張水江不思將正常運營獲利回歸公司，反而是「不斷變賣本公司重要資產」粉飾太平。至於各該資產出售張水江是否具有主導角色、處分財產的利益是否全部回歸公司，或是遭到特定人士的利用，如興公司均會全面徹查，若有違法一定究責到底。

如興表示，現任董事長翁紹華將持續與安泰商銀、合作金庫、台灣企銀及彰化銀行等合作金融業者，續行友善協商，「希冀在最短的時間，減輕本公司面臨的壓力」，協助公司渡過重大財務危機。