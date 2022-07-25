二極體廠德微科技（3675）董事會今日通過2022年第二季合併營收為新台幣5.79億元、年成長11.5％，毛利率37.4％、年增5個百分點，稅後淨利49.6％至1.27億元，換算每股稅後盈餘為2.85元。累計德微上半年稅後淨利年成長80.7％至2.35億元，賺進超過半個股本，每股淨利5.29元。

德微表示，由於整體大環境之瞬息萬變、市場急遽翻轉，德微身為市場半導體供應鏈之一員，自然無法與世界經濟完全脫軌而置之度外。因此，公司決定利用機會，將生產效率或效能較差之設備予以「提前快速淘汰」，「加速降低」從去年已經逐季減少對消費性產品市場之供應，繼續聚焦在強化及增加對車用電子與工業應用相關產品銷售，公司推估高毛利產品的比重將進一步向上提升。

展望下半年，德微仍有信心在產品組合調整下，達成2021年底法說會中所設定之獲利水準。為因應未來之車用電子產品量能增加，公司正著手進行桃園蘆竹廠與台北深坑廠之產能整併第二階段精進計劃，並藉此設備汰舊換新之際、增加生產效能與效率。

同時著手規劃下一代產品之生產線，預期建置完成後，與現有產能相比，將呈現「倍數成長」。德微預期此新產品設備建置完成後，未來兩年內，車用電子之營收，將有機會佔德微年度營收40％以上。