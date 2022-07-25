日本防衛省的通報，1架大陸製TB-001「雙尾蠍」無人機，從東海飛過宮古海峽，然後向南轉向，經過台灣東部海域。

日本防衛省是在7月25日下午發布這則通報，該無人機是從江浙一帶出海，然後通過琉球大島與宮古島之間的宮古海峽(寬度平均270公里)，其間飛過日本防空識別區，於是日本航空自衛隊派出戰機在旁監視。TB-001在通過宮古海峽之後，往西南方向飛，經過宮古島、石垣島、與那國島，之後沿著台灣東部外海飛行，其間都並未進入領空。

TB-001採用雙機尾設計，有點像P-38或是C-119，因此外號「雙尾蠍」。(圖/防衛省統合幕僚監部)

TB-001「雙尾蠍」是大陸最大型的無人機，重量2.8噸，總翼20公尺，機身長度10公尺，最大航程可達6000公里，並有攜帶武器的能力，最大載荷達到1噸。

這次飛行只出動1架，顯然有測試無人機性能的意味，並且觀察日本和台灣的反應。

國防部的空域空情動態僅提到今天在西南空域的運8和殲11的動態，還沒有說明在TB-001在東部海域的活動。