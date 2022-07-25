英國保守黨新黨魁和首相繼任者角逐進入「決賽」，候選人前財政大臣蘇納克和現任外交大臣特拉斯於25日舉行首輪電視辯論。香港中通社報導說，為爭取16萬英國保守黨成員的支持，雙方爭相展示強硬的對華立場。一度被認為「較務實」的蘇納克也作出承諾，如果當選首相，將對中國採取強硬態度。

蘇納克和特拉斯在辯論之後，英國保守黨成員將在8月初開始投票，選出他們的下一任領導人，獲勝者將在9月5日宣布。

英國媒體在辯論舉行之前透露，前財政大臣蘇納克準備在25日的電視辯論中展示強硬的對華立場。他將在講話中說，「中國代表了本世紀對英國和世界安全與繁榮的最大威脅」，並會提出一系列措施來減少北京在英國的影響力，包括關閉英國境內所有的30所孔子學院。此外，他將指責對手特拉斯和西方領導人「對中國的邪惡活動和野心視而不見」，並呼籲建立一個新的「北約式聯盟」來制衡中國。

此前，在7月的演說和電視辯論中，蘇納克給人留下「對華態度較為緩和」的印象。他表示，英、中價值觀有根本差異，但中國是世界上最大經濟體之一，英國應與中國建立「成熟而平衡的關係」， 必須從綜合角度評估「中國是國安巨大威脅」這一論述。

蘇納克何以在決賽關頭「忽然」強硬？對此，復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心副主任簡軍波25日向香港中通社記者表示，隨著英國脫歐、「全球英國」戰略的推進，如何處理與中國的關係成為英國重要的議程之一，但在英國政治生態中，反華傾向已成為主流，甚至是一種「政治正確」。蘇納克當前正面對一些負面輿論，此時明確表態是為迎合選民，提升支持力度。

與蘇納克相比，被視為「鷹派」的現任外長特拉斯在反華立場方面則有「天然優勢」。她在外交政策上密切追隨美國，她曾呼籲 G7成員國利用經濟實力挑戰中國，積極拉攏日本和印度聯合制華，在人權問題上也高調批評中國。她還突破了英國一項長期禁忌，公開宣稱應加大對台灣的支持力度。在上月北約峰會上她表示，若「中國入侵台灣」，將會是「災難性誤判」，因此她主張提供台灣防禦性武器以對抗中國大陸。

根據英國保守黨支持者網站「保守黨之家」17日公布的對比民調，特拉斯得票率為49％、蘇納克為42％，特拉斯已領先蘇納克7％。

簡軍波分析指，「鷹派」特拉斯對華政策強硬選民皆知，已無須再表達，反而蘇納克的表態屬於「臨時抱佛腳」，氣勢上占下風，部分選民或持懷疑態度，不一定能得到認可。

他續指，蘇納克還存在一個致命短板，他和家人均是印度裔移民，行事風格未能完全擺脫印度色彩，英國人為「政治正確」表面上不會討論，但種族主義的心理會微妙影響保守黨選民的選擇。綜合各方面因素，料特拉斯獲勝的幾率較大。

近日，英國秘密情報局（軍情六處）局長理查德·摩爾在出席阿斯彭安全論壇時表示，中國對英國的威脅正在加大，已經成為英國秘密情報局最關注的單一問題，對中國投入的關注已超越了反恐。摩爾的觀點與特拉斯和蘇納克所表達的對華立場相同，這是否意味著， 將中國視為頭號威脅，已經成為英國政界共識，誰當選英國首相，都脫離不了這一軌跡？

對此，簡軍波表示，盡管理查德·摩爾的個人言論不代表官方，但從英國對華政策走向來看，英國的立場高度追隨美國，未來新政府將中國視為頭號威脅的可能性確實存在，不可低估。

中英關係是否已經徹底告別「黃金時代」？簡軍波直言：「中英『黃金時代』位於2015至2016年，當時整個國際環境對中國較友好，還未出現川普的對華打壓。但如今時代已完全變化，不僅是中英兩國關係再難回去，整個國際背景也難回去了。應該更加現實地看待中英關係。」

不過，中英關係仍存幾許「亮色」。簡軍波認為，英國經濟面臨衰退，需要中國的市場和投資，另外在氣候變化等領域還需與中國合作。相信英國會務實看待中英關係，即使在糟糕的政治安全關係之下，兩國還會達成一定程度的經貿合作和國際治理合作。