晶片大廠聯發科今(25日)拋震撼彈，宣布與英特爾建立策略合作夥伴關係，此舉讓投資人緊張明天開盤台積電股價走勢，並推敲「美國聯韓制台」陰謀論，喊「美國意圖很明顯了」，消息曝光後PTT網友說：「園區看到先罵一波」、「聯發科這次很聰明，懂得抱美國大腿」、「溫水煮青蛙」。

英特爾晶圓代工服務（IFS）設立於2021年，IFS總裁泰克（Randhir Thakur）透過新聞稿表示，英特爾擁有先進的製程技術和位於不同區域的產能資源，可以協助聯發科交付下一波10億個跨多元應用的連網裝置。

聯發科平台技術與製造營運資深副總經理蔡能賢則指出，繼與英特爾在5G數據卡的合作後，進一步展開在智慧裝置產品的晶圓製造合作。Intel 16製程具有16奈米節點的效能，但光罩更少，後端設計規則更簡單，並具有領先業界的射頻和類比能力。

PTT網友談到「英特爾代工部門成功挖到GG（台積電）的顧客，不過不是先進製程而是Intel 16，印象中英特爾是22nm直接跳14nm」，並問「不知道發哥是哪個製程？發哥和英特爾算強強聯合嗎？」有人透露「園區看到先罵一波」、「難怪挖了一堆GG的人，挖到GG生氣」、「笑死，16奈米是石器時代在用的東西」。

由於之前曾有投顧老師解析「美國半導體大戰略」是「聯韓制台」」，讓鄉民們直呼：「美國意圖很明顯了」、「早說英特爾才是霸主，發哥這次很聰明，懂得抱美國大腿」、「台灣人不挺台灣人？過分」、「溫水煮青蛙，先16奈米」、「會把所有重要IC設計公司都逼到美國生產他才放心」。

至於此舉是否影響台積電股價將往下行？一名網友指出，「反正張忠謀說到美國成本會增加50%不見得好，成熟製程這種以後低毛利讓給你們去做啦」，他還腦補說到：「疑？好像又有人要來搶先進製程？結果被發哥背刺。」並稱Intel是晶片法案最大贏家，「GG（指台積電）真的GG（完蛋）了嗎？發哥明天先搓亮紅燈，GG亮綠燈？」

鄉民們紛紛預測：「明天有便宜的GG了」、「GG（台積電股票）380元不是夢」，不過也有人意見不同：「英特爾近年不是常常押錯寶，感覺不妙」、「聯發科最後會因為良率回來找台積電的」、「怎麼不說GG單太多排不上，改找Intel」、「然後發哥先進製程一樣下單GG」、「找英特爾成本肯定比較貴，看不出效益在哪」。

對此，台積電則回應表示，「不會因此影響我們與聯發科的業務往來」，也不會影響2022年美元營收年成長（30%以上）目標。