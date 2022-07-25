推特將就收購案與特斯拉創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）對簿公堂，此一收購案對於推特而言無疑是一大夢魘，推特第二季已為收購案認列3,300萬美元的支出，不料7月穆斯克就毀約說不買了。

根據推特上周公布的財報，第二季「因穆斯克提議收購交易」的相關支出達3,300萬美元。由於穆斯克已決定終止總額440億美元的收購交易，隨著兩造上演訴訟攻防戰，收購案衍生的支出將會暴增。

穆斯克是在4月與推特達成協議，將以440億美元進行收購，但在7月8日宣布將放棄該比交易。

不僅如此，推特還公開點名業績不如預期，是穆斯克害的，當季營收之所以下滑1％，部份原因是「穆斯克收購案的不確定性。」

推特已委託知名律師事務所沃奇爾‧立普頓（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）打官司，目標是迫使穆斯克履行原本的收購協議。

穆斯克則主張，由於推特在有關假帳號上給予他錯誤的訊息，他才會撤銷原本的收購協議。根據申報資料顯示，推特表示平台假帳號的比率約5％，但穆斯克的律師則指出，穆斯克取得的分析報告顯示假帳號比率「遠高於5％」。

推特的律師團則指控，穆斯克拿假帳號做文章不過是障眼法，之所以毀約是因為特斯拉股價重挫。

推特並在訴訟戰第一回合取得勝利，推特以「降低對公司營運風險」為由申請加速審理，並獲得法院同意。

但專家指出，官司至少將纏鬥好幾年。美國西北大學凱洛管理學院策略管理教授克萊默（Harry Kraemer）指出，即使初審法官很快做出宣判，並判推特勝訴，穆斯克可能會進行上訴，官司最後定讞所需的時間上看3年。

克萊默進一步表示，「此宗官司的最大贏家必然會是律師事務所，這些律師將會大賺一票。」