周五（29日）就是鬼門開，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文提醒，生肖屬虎、猴者，農曆7月運勢下滑，容易霉運纏身，應遠離水域，避免胡亂投資，另分享屬馬、雞、狗者運勢持平；屬鼠、牛、兔、龍、蛇、羊、豬運勢逆風而上。

艾菲爾老師指出，生肖屬虎者農曆7月本命逢衝，運勢下滑連帶影響自己的心情，會覺得做什麼事都不順心，建議這段時間盡量避免晚間外出，遠離溪邊、河畔；屬猴者容易消耗財運，提醒不要聽信謠言、胡亂投資，另外交友需要謹慎，就算是好朋友也不要輕易將錢借出去。

艾菲爾老師接著點名3生肖在農曆7月「運勢持平」，生肖屬馬者吉凶各半，事業上慢慢有起色，但是需要付出更多勞力、心力去操持，建議這段時間避免出入喪家；屬雞者吉星較少，前途「忙茫」，雖然很努力，但是好像就是不如你的意，不要太著急，也許現在還不是最好的時機，持之以恆，成功終將到來；屬狗者，尤其在外地工作的人，這段時間會有點吃力，但是千萬不能就此放棄，一定要堅持到最後。

另外7生肖在農曆7月「運勢逆風而上」，生肖屬鼠者會有意外得財的好運氣，偏財運旺，可以考慮去買彩票，或參加抽獎等活動，會有意外驚喜；屬牛者有可能會遇上一些煩心事，或是沒有辦法解決的事情，但是不用太擔心，會有貴人來相助，那些阻礙很快會被移除；屬兔者鴻運當頭，在事業上能闖出自己的一片天，且財運大好，能帶動家人、朋友一起提升財富。

生肖屬龍者農曆7月得以在眾人中嶄露頭角，事業備受矚目，有升官、加薪的好運勢，想買房的人也可在這個月份去看房，待鬼月過後再簽約；屬蛇者六合照臨，是豐收的好時機，風調雨順人平安，做什麼事都能順利，可以計畫投資，只要進退得宜就能進財；屬羊者在事業上會遇到貴人，吉星也很活躍，可以考慮逆勢操作一波，婚姻運勢也看漲，可以把握七夕告白；屬豬者吉星高照，雖有時陰天，但雨後會出現彩虹，代表著夢想有希望成真，事業與家庭都能兼顧，也有滿滿的好運降臨。