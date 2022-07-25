英國男星大衛華納（David Warner）是好萊塢知名影星，身為英國人他時常演出紳士或迷人氣質的反派，還有吸血鬼等角色，代表作品有《鐵達尼號》、《決戰猩球》等，在演藝圈縱橫將近60年，從年輕演到老，卻不幸在台灣時間25日傳出離世的消息，經過家人證實，大衛華納因癌症在療養院過世，享壽80歲。

根據《英國廣播公司》報導，英國資深演員於癌症相關疾病療養院過世，家人透過媒體發表聲明證明該消息，聲明中提到：「他的家人、朋友都會深深的懷念他，他是一個善良、慷慨和有同情心的人、合作夥伴和父親，多年來他的他非凡的工作，影響了許多人的生活。」他的家人向《BBC》證實，得知罹癌後，「在過去的18個月，他都以特有的優雅和尊嚴面對病情。」

大衛華納畢業於英國皇家戲劇藝術學院，表演功力紮實，過去常出演反派角色，在《三十九級臺階》和《時光大盜》中大衛華納演出壞蛋，不過最讓大家熟悉的還是經典電影《鐵達尼號》，他在裡面飾演保鑣兼僕人，受雇於女主角蘿絲（凱特溫斯蕾飾演）的未婚夫卡爾，奉命監視蘿絲與傑克（李奧納多狄卡皮歐飾演）的一舉一動，並隨時回報給卡爾，更追殺過傑克，甚至將傑克鎖在進水的船艙，最後自己也葬身於沉船之中，反派形象令觀眾印象深刻。

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