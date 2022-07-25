1名網友抱怨自家私人土地日前一次被14輛轎車擅自闖入亂停，其中幾輛車還停在草坪上，他因此貼上字條寫「這是私人土地，這樣亂停，有點水準好嗎？停車就算了，你還給我停草皮」，其他網友紛紛建議「用鐵鍊圍起來，然後出門玩一個禮拜」、「路口封起來說地主出門一個月」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他住家旁的私人土地日前被14輛汽車擅自停入，其中幾輛車還直接停在草皮上、壓損草地，這些車主未告知、未留電話，原PO為此貼字條寫「這是私人土地，這樣亂停，有點水準好嗎？停車就算了，你還給我停草皮」，而這些車主都是來參加附近舉辦的路跑活動。

1名網友抱怨自家私人土地日前一次被14輛轎車擅自停入，其中幾輛車還停在草坪上，其他網友也紛紛建議他「用鐵鍊圍起來，然後出門玩一個禮拜」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友發文怒批「這些車參加烏山頭路跑，都沒通知住戶這樣亂停⋯⋯可以報警嗎？其實我也沒有那麼小氣，主要是有幾台給我停草皮」，貼文一出引發討論，網友紛紛留言「停草皮真的白目，都快長不出來了還壓，而且一看就知道這個是花錢養的短草皮，不是雜草」、「直接拍照告侵佔跟侵入住宅！保證你提早領年終」。

也有網友笑說、「在自己家！如果不小心掉了幾十根螺絲釘應該也很合理」、「用鐵鍊圍起來，然後出門玩一個禮拜」、「路口封起來說地主出門一個月」、「關門版主快出門玩七天七夜，出國玩久一點回來」。