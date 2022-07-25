ABF三雄歷經市場預期下修、投信大倒持股考驗後，內資近期開始回補持股，外資研究機構重振旗鼓，ALETHEIA唱旺景碩（3189）基本面，看好財報與ABF需求依然強勁利多助陣，帶動股價持續反彈，推測合理股價高居350元。

ABF族群股價之所以修正一大段，主要是受三大疑慮所致：一、經濟衰退風險升高，PC、伺服器、消費性電子需求可能修正；二、ABF報價可能不會進一步上揚；三、英特爾Eagle Stream新平台延遲登場。影響所及，內外資研究機構對景碩、欣興、南電看法分歧，先前股價猛烈修正期間，更是以保守派言論為主流意見，現隨股價止穩，樂觀派外資正重新審視投資機會。

外資調研機構ALETHEIA針對景碩指出，儘管PC前景轉弱，仍看好景碩挾ABF產能擴張、主要客戶市占提升、ABF載板設計複雜度與難度提高等利多，今年ABF業務營收可望大增67％。

ALETHEIA說明，因超微（AMD）市占率提高，景碩來自超微的營收成長力道將蓋過PC積弱的負面影響，AMD新CPU為了有更好的性能表現，載板面積增加15～28％，單位售價也更高，將推動景碩ABF第二、第三季營收表現，ALETHEIA更預期同期間景碩ABF產品毛利率高達45～47％，大幅高於去年下半年的38～40％。

研究機構估計，景碩今年每股純益15.02元，年增率高達76％，2023年獲利續揚，每股將大賺二股本、來到20.02元。

統一投顧指出，長線來看，16層以上的高層板未來三至四年供需吃緊不變，且載板廠配合高層板需求，2023年欣興楊梅廠、南電樹林一期與景碩勝華廠陸續進入全能生產，持續帶動獲利成長。