台北羽球公開賽於24日迎來熱血沸騰的總決賽，眾所矚目的女單由戴資穎拔得冠軍頭籌，一展世界球后實力！中華電信MOD、Hami Video獨家全程轉播精彩賽事，見證奧運後席捲全台的羽球狂潮再創驚人收視成績，中華電信獨家提供4D全視角轉播，「Hami Video運動館」瀏覽量超過200萬分鐘。

副總統賴清德親臨會場觀賽為進入總決賽的選手們加油！中華電信MOD、Hami Video獨家全程轉播賽事也是唯一參與贊助該國際賽事的電信業者。

中華電信總經理郭水義代表出席台北羽球公開賽頒獎典禮，頒發男雙決賽冠亞軍獎項，並與賴副總統等出席貴賓一起為台灣選手加油。

郭水義總經理表示，中華電信長期支持運動賽事，自奧運期間MOD全頻道接觸人次達7,600萬新高、Hami Video總瀏覽量（page view）破2.7億的紀錄後，完全顯見台灣民眾對運動賽事的喜愛，本次台北羽球公開賽為中華電信獨家全程轉播，並打造MOD、Hami Video的專屬優惠回饋廣大用戶，期為平台挹注更多高畫質、高品質的熱血賽事，提供居家觀賽與隨身帶著走的多元收視選擇！

中華電信Hami Video運動館首度運用最受好評的4D全視角技術進行羽球賽事轉播，客戶輕鬆利用手指自由旋轉畫面、放大縮小即可隨時回味；中華電信並包裝獨家優惠回饋廣大運動迷，8月底前使用500元動滋券可享收視Hami Video運動館150天，10月1日～12月31日期間，MOD客戶獨享運動館全台優惠價79元/月（定價149元/月），即日起，符合訂閱運動館適用條件之客戶，若於機上盒成功完成配對碼登入，更能提前免費體驗運動館至9月30日，同享多螢隨看的貼心服務，收視更多獨家精采熱賽。