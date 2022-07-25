品牌廠華碩電腦（2357）持續擴大推進商用產品線力道，全球首家「ASUS Business華碩商用服務中心」落腳高雄，提供完整一站式體驗，聚焦企業、政府及教育單位升級商機。

首座「華碩商用服務中心」陳列了華碩旗下最新ASUS Expert系列筆電、桌機、AiO電腦，更偕同集中式IT管理解決方案「ASUS Control Center」及「AI Recovery」完整展示，以智慧便利的遠程管理，滿足企業與政府單位多元需求。

華碩商用電腦在台穩踞中小企業、政府教育單位及大型企業採購的市占三冠王，華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，除了強悍完整的產品線支援，華碩亦具有彈性的軟硬體整合、企業解決方案等優勢。

此回率先業界於高雄開設「華碩商用服務中心」，期能將華碩的高效電腦、智慧軟體以及貼心服務讓商務客戶有完整的一站式體驗，並希望透過ASUS Expert系列產品及軟硬體解決方案，為企業、政府、教育單位提升效率、注入嶄新工作能量。