新竹市前市長林智堅代表民進黨參選桃園市長，卻因涉嫌論文抄襲身陷輿論風暴，24日大動作召開記者會澄清。媒體人黃揚明今（25）日踢爆新竹市議員參選人楊玲宜曾任林智堅辦公室副主任，疑似就是代林智堅與台大國發所指導教授陳明通聯繫的「論文寫手」。中廣董事長趙少康今日就在臉書上痛罵「民進黨治國是非已不明」，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「數位時代的公私分際」的文章表示，陳明通與林智堅email往返，收件人是林智堅擔任新竹市長時的辦公室副主任楊玲宜。而媒體人黃揚明質疑楊玲宜公私不分，楊玲宜回應「林智堅的公務信箱內，不僅有論文，還有許多公務聯絡事項，我協助分類、彙整，向林智堅報告」，楊玲宜更說，質疑林智堅的論文由助理代筆，是企圖混淆視聽，間接傷害她的名譽。

趙少康痛罵，「楊小姐將『公私不分』的質疑轉到林智堅的論文是否由助理代筆，這才是混淆視聽」，楊玲宜拿新竹市政府的薪水、老百姓的納稅錢，卻處理林智堅私人email，就是公私不分；處理、分類市長私人信函，不是新竹市長辦公室「幕僚的基本工作」。趙少康強調，「楊玲宜服務的對象是拿公帑的新竹市長，不是研究生林智堅、不是公職身分以外的林智堅」。

趙少康也舉例「希拉蕊的電郵門風波」，希拉蕊用她的私人email，而非國務院的email進行官方通信，違反國務院和聯邦法律的相關規定，此舉也被認為是造成她在總統大選輸給川普的重大事件之一。

而日前美國國土安全部督察長庫法瑞（Joseph Cuffari）去函聯邦參眾兩院的國土安全委員會領袖，揭露負責保護總統安全的特勤局，刪除了特勤局幹員在2021年1月6日國會暴動時發出的簡訊。趙少康提及，這封信函被曝光，引起輿論譁然，雖然特勤局發言人聲明強調，清空探員手機是既定更換設備計畫的一部分，但特勤局是否因親川普政治力量介入，導致部分幹員罔顧行政中立，刪除簡訊，傷害特勤局長久建立的中立和專業價值，是「簡訊門」帶給美國行政體系的震撼彈。

趙少康強調，現在民選政治人物在數位時代必須嚴守公私分際，公、私email要分開；公、私手機使用也要分開（公家手機帳單是由人民納稅錢支付）；社群媒體也要區隔官方與私人帳號。趙少康坦言，「人民的納稅錢，不是拿來養你的小編；公務人員不能使用公家的網路資源，上網攻擊政敵…這些都是最簡單、最基本、最應該遵守的原則」。

最後趙少康說，農委會砸數千萬預算養1450網軍，在正常民主國家，農委會主委早被轟下台了，台灣卻形成了綠媒與綠網軍的利益共生鏈，當權者無恥抗辯，綠網軍盲目捍衛，連民主政治最基本的公務體系行政中立、人民納稅錢不能給政治人物濫用的最起碼底線都守不了，「民進黨治國下，是非已經不明」。