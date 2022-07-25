電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）愛情、事業兩得意，換愛速度飛快、播「種」威力令人懾服。2段婚姻外加多任女友，增產報國共育有9名孩子，時間軸錯綜複雜。今年(2022)亮相的新歡是來自澳洲27歲女演員娜塔莎（Natasha Bassett），不過馬斯克去年11月才宣布與女員工產下雙胞胎，12月又迎來跟前女友格萊姆斯（Grimes）的第2個孩子，讓外界看了一頭霧水。

A look back at Elon Musk’s love life — and 7 kids — over the years #JimAndSam https://t.co/1xZBLad0zX — Jim & Sam (@jimandsamshow) July 18, 2022

早前76歲的父親「老馬斯克」埃羅爾（Errol Musk）才自爆與35歲的繼女賈娜貝祖登豪特（Jana Bezuidenhout）秘密生下2個孩子，誓言「完成人類的最重要的使命－繁衍後代」。對此父子檔鬧翻，天知道繼妹一夕之間竟躍升繼母。然而，身為「馬家」一分子，當然將大情聖威力發揮的淋漓盡致，以下是馬斯克歷屆妻子(女友)。

2000-2008年，賈絲汀·威爾森（Justine Wilson）。

期間共兩次產子，分別於2004年、2006年迎來雙胞胎和三胞胎，可惜其中一個兒子未滿1歲就因嬰兒猝死症（SIDS）去世。

威爾森曾表示，與馬斯克在一起比較像是「員工」，而非妻子的角色。可能與他成長背景有關，南非的大男人文化使馬斯克在工作、家庭多扮演領導者。「我想要平等，我不想成為附屬品」。懸殊的經濟差距以及上對下關係，才讓她萌生改變念頭。

2010-2016年，妲露拉·萊莉(Talulah Riley)

英國知名女演員萊莉靠著精靈般五官、完美九頭身被封為「真人版小辣椒」，因電影《傲慢與偏見》一炮而紅。據悉她與馬斯克在一間酒吧不期而遇，見面後兩人「一拍即合」。不過這段婚姻維持了2年收場，又在2年後復合。之後幾年提出2次離婚訴訟，2016年正式分開，膝下無子。

2016-2017年，安柏赫德(Amber Heard)

You think @elonmusk did this to himself? You think Paul Garessi wasn’t hired to dig up dirt on JD, and kill him, you think the 10000s of @realamberheard supporters appeared out of no where…. Build the puzzle people! pic.twitter.com/7JxW98lKMR — Darlene Howard (@dcresswell68) July 22, 2022

安柏在與前夫強尼戴普（Johnny Depp）分開後隨即進入新戀情，據悉馬斯克費了一番功夫才追到她，透露「分手時真的很痛苦，因為我真很愛安柏…」陷入好一陣子的低潮，大部分的時間都呈現行屍走肉，不過身為大老闆的馬斯克還有任務在身，每每出席活動只能逼自己打起精神。

2018-2021年，格萊姆斯（Grimes）

與加拿大獨立音樂人格萊姆斯因為一個人工智慧（AI）笑話相識，2020年喜宣布懷了第一個孩子X Æ A-12，暱稱「X」。當時因命名用特殊字元、罕見的符號引起熱議。孩子出世一年後兩人宣布分居，格萊姆斯當時稱「我們不住再一起，但仍愛著彼此，也經常見面」。2021年12月，透過代理孕母的方式生下第2個孩子exaFLOPS，暱稱「Y」。今年(2022)3月萊姆斯在推特寫下，「我和E(馬斯克)已經『再次』分手，他是我一生的摯愛。」

Inside the turbulent personal life of Elon Musk, who had secret twins with an exec, got divorced 3 times, co-parents 2 kids with Grimes, and reportedly had an affair with Sergey Brin's wife https://t.co/UjWWK60S1x pic.twitter.com/Dac0uznAjI — Michael Lisse (@mlisse) July 24, 2022

近日美媒《商業內幕》引用法院文件爆料，馬斯克密戀一名自家公司的高階主管齊利斯(Shivon Zilis)，畢業名校耶魯大學，被譽為人工智慧業界的明日之星，兩人透過代孕於去年11月生下一對雙胞胎，成為緋聞番外篇。