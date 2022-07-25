台灣大挺勇敢追夢 《Break the Limit突破高牆》紀實片首映

台灣首支霹靂舞國手紀實片《Break the Limit 突破高牆》25日熱血上映。台灣大哥大25日發布「勇敢追夢」專案的最新成果，由第14屆myfone行動創作獎微電影百萬首獎李祈悅導演一手包辦企劃、執導、剪輯，耗時近兩年的時間，紀錄台灣大體育家族霹靂舞選手孫振努力奮鬥，以前進奧運為目標，熱血追夢的故事。

首映會上，B-boy的「Peace and Love」精神渲染全場，所有觀眾熱血沸騰，人群中更不時響起熱烈歡呼聲。《Break the Limit 突破高牆》即日起在MyVideo、YouTube上映，MyVideo也將獨家播出精彩幕後花絮，未來也將安排在MOMOTV播出，讓更多人認識孫振奮鬥的故事，同時了解霹靂舞多元的文化樣貌。

長期支持台灣原創內容、力挺優秀運動員前進世界的台灣大哥大總經理林之晨擔任這部紀實片的出品人，他在影片完成後製的第一時間觀賞了全片即大受感動，尤其這次「勇敢追夢」5.0計劃首度一次為影視界與體壇兩大不同領域的明日之星圓夢，林之晨特別感動的是，兩位追夢者在疫情影響台灣最嚴重的去年五月開啟全片的企劃和執行，拍攝與製作都面臨前所未有的挑戰，尤其這段期間孫振自己要面臨前進奧運過程中大大小小的積分賽挑戰，而李祈悅為了更了解霹靂舞自己還特別去上課練舞。

作為《Break the Limit 突破高牆》出品人，林之晨進一步指出，本片透過李祈悅導演的獨特視角，帶領觀眾了解霹靂舞如何從街頭走向奧運殿堂，同時認識勇敢追夢的台灣B-boy孫振，作品完成度非常高，不論是故事、剪輯、動畫、配樂都相當精彩，許多片段更是孫振出國比賽時手持GoPro拍下的珍貴畫面，讓觀眾對孫振奮鬥的心路歷程更能感同身受。

擔任本片監製的台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，有別於以往的勇敢追夢計畫，僅扶植一組來自myfone行動創作獎的得主，「勇敢追夢5.0」涵蓋三段追夢故事，首先是第14屆myfone行動創作獎微電影百萬首獎得主李祈悅，由台灣大提供製作費、媒合「夢想導師」盧建彰導演，並在全球奧運霹靂舞項目負責人、同時也是HRC Dance Studio創辦人陳柏均的協助下，讓這個熱血追夢的故事完美呈現。

另一方面，去年台灣大體育家族特別先將孫振納入，成為台灣大贊助的運動選手，擔任他堅強後盾，支持他前進奧運、實踐夢想，並透過影片，讓更多人知道他能所不能的毅力與實力。

此外，還有同樣愛好霹歷舞、努力不懈的每一位舞者，雖然霹靂舞在台灣還沒有被認定為主流運動項目，但在國際上受重視的程度不言可喻，衷心期盼透過本片鼓勵所有B-boy、B-girl，也能像孫振一樣勇敢追夢，站上夢想舞台，也讓更多人關心這項運動，給選手更多支持與鼓勵。

《Break the Limit 突破高牆》敘述B-boy界閃耀新人孫振，前往波蘭參加Redbull BC One世界賽與巴黎霹靂舞錦標賽的過程。孫振從小在家自學舞蹈，並在家人的支持下開啟長達12年的練舞生涯，終於成為最有機會代表台灣出賽2024巴黎奧運的選手。

出身於921大地震的他，英文名字取作Quake，經過多年的努力，孫振果然如他的英文名字一樣，威震各大國際賽事，目前世界排名為16名。

當被問到擔任紀實片男主角的心得，孫振謙虛地表示，表演是很需要勇氣的事，面對鏡頭跳舞比在比賽中更難，特別是影片拍攝期間，受到疫情影響而打亂李祈悅導演共同前往海外拍攝的計畫，讓孫振在兼顧比賽的同時，也要拿起Go Pro拍下出賽過程，讓原本就緊張的心情，又增添了不少壓力，更發生不小心將部分畫面洗掉的烏龍事件，讓影片的製作難度更高，幸好導演發揮高超的功力，才能將孫振努力奮鬥的故事，完整呈現在觀眾的眼前。

影片正式上映，李祈悅難掩心中的感動，雖然她在大學時期剪輯過不少紀錄片，但親身執導後才知道拍攝紀錄片困難度極高，當拍攝內容不可控制，在剪接時需要不斷推翻原本的結構，找到新的角度論述故事核心。經歷這次挑戰，也讓她對紀錄片產生興趣，期待未來有機會拍攝環保議題的紀錄片。

李祈悅表示，自己一開始並不了解霹靂舞、不認識孫振、但隨著親自體驗Breaking、關注霹靂舞比賽與B-boy們，看著孫振一路上的成長與蛻變，自己也經歷過一段熱血的奮鬥歷程。為了祝賀李祈悅導演首支紀實片上映，台灣大特地送上金馬造型的紀念蛋糕，期待李祈悅繼續在創作領域發光發熱，大步朝金獎導演的目標邁進。

《Break the Limit 突破高牆》正式在MyVideo、YouTube上映，台灣大哥大邀請所有人欣賞這部讓人熱血沸騰的作品，也推出網路社群活動，一起支持李祈悅與孫振追夢，只要觀看本片並到台灣大哥大Facebook粉絲團、台灣大哥大官方IG完成指定任務，或到YouTube《Break the Limit 突破高牆》影片留言處留言，就有機會獲得Google Pixel 6、Google Pixel Buds Pro、MyVideo 30天豪華月租序號等多項大獎。

台灣大哥大「勇敢追夢」計畫自2016年開始，扶植myfone行動創作獎的優秀創作人才，透過資源的媒合，協助年輕人實踐夢想，包含為《myfone行動創作獎》歌曲組首獎得主張仰華拍攝MV、翌年扶植黃霆睿推出以RAP結合古典鋼琴的電子舞曲創作「天堂不是想像」單曲、2018年力助「S.T.F抒天弗」推出「Time to Go說走就走」單曲並前進小巨蛋登台表演，第四屆則扶植myfone行動創作獎微電影百萬首獎小忍導演，打造華人首部歌舞短片《奇幻書店》，不論是單曲或音樂短片，都在短時間內突破百萬點閱。

台灣大表示，未來也將繼續支持優秀人才圓夢，期待透過「勇敢追夢」計畫讓更多人才與專業領域接軌、躍上國際舞台。