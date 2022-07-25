福原愛近日返台遭到江宏傑指控，帶走家人後就沒了音訊，不過福原愛今晚發出聲明，表示兩人抵達日本就報了平安，反指江宏傑是在違反相關規定下進行公審。許多網友看了之後，回顧兩人感情破滅的爆發點，可能是江宏傑騎機車載福原愛搶購「買二送一」衛生紙，「已經看到不只一個台女超不爽這件事了」，再度引發熱議。

福原愛過去曾向媒體透露，一開始她與江宏傑結婚在高雄租屋，兩人曾騎機車到大賣場採購，最難忘的就是當時衛生紙特價買二送一，她與江宏傑中間夾著1包、自己手提2包，騎車載著一堆日用品回家，拿衛生紙拿到她差點飛起來。

網友回憶起福原愛自曝曾被江宏傑騎機車載去搶購衛生紙。（示意圖／報系資料照）

一名網友就在PTT發文表示，衛生紙那麼便宜的東西，江宏傑卻這樣搶購，「不要說有錢的小愛，任何一個女生都會覺得蛋森（台語凍霜，吝嗇小氣之意），光是這樣就讓小愛看衰小了吧？」

對此，許多人紛紛回應「客家是種精神不會因有錢而迷失自我」、「江家客觀來講真的觀念都不是常人能理解的」、「結論，有開車>騎摩托車，橫濱男勝」、「家裡也不小，為何不直接網購買一箱，更省，實在看不懂…」、「讓孕婦拿那麼多東西坐機車後座不ok」。

另外也釣出網友指出「已經看到不只一個台女超不爽這件事了」，表示自己公司有一位40幾歲、20幾歲的女生，都嗆長得帥有屁用還不是欺負女生提衛生紙，「我說那如果今天金城武彭于晏這類男神等級的叫妳提衛生紙呢？她們居然回答那也一樣是渣男」。