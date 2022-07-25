擔心確診、擔心收入減少，擔心孩子停課在家沒人顧，新冠疫情帶來的各種糟心事讓人焦慮，整晚腦子走馬燈，輾轉反側。根據「台灣睡眠醫學學會」(TSSM) 公布的「2022年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」顯示，疫情期間，全台睡不好的人數比例飆升，讓近6成的人有睡眠品質不佳的問題。如何才能安穩睡個好覺？全真中醫診所院長褚柏菁建議可利用穴位按摩搭配精油使用，舒緩焦慮幫助好眠。

【入睡困難型】：薰衣草、岩蘭草

很多人睡前總是想很多，擔心這個、擔心那個，想要讓運轉不停的大腦休息下來，可以在睡前使用2滴薰衣草精油 + 2滴岩蘭草精油，用分餾椰子油稀釋之後，擦在胸口及腳底，輕輕按摩揉捏，散發的氣息可以穩定思緒，幫助入睡 (喜歡伊蘭伊蘭的香氣，也可以添加1滴)。除此之外，也可以搭配按壓、指揉神門穴與內關穴，左右手早晚各按5分鐘，可有效提升睡眠的品質。

精油搭配按壓、指揉神門穴與內關穴，左右手早晚各按5分鐘，可有效提升睡眠的品質。（業者提供）

【無法熟睡型】：雪松、苦橙葉

睡眠品質不好的人大多是夢多且淺眠，可以在房間用雪松或苦橙葉精油擴香整夜。這兩種精油都有舒緩緊張情緒與壓力的功效。建議睡前可以在雙手手背按壓合谷穴 (虎口併攏肌肉突起最高處)，幫助放鬆情緒，能獲得更好的睡眠品質。

【清晨清醒型】：檀香、馬鬱蘭

是否清晨起床上個廁所就睡不著了呢？ 除了睡前要控制飲水量之外，也可以將檀香或馬鬱蘭精油滴幾滴在枕頭上，幫助舒緩緊繃感，放鬆及安撫情緒並且在空閒時或是清晨清醒後，多按壓手掌中心區域的心包區，可穩定情緒、促進睡眠品質。

中醫師建議可利用穴位按摩搭配精油使用，舒緩焦慮幫助好眠。（業者提供）

精油保健師陳怡伶也分享：助眠的精油無論是透過泡澡、按摩、擴香等各種方式都幫助放鬆安神，但若沒有工具或時間，以最簡單的「嗅吸法」也很有效果。將精油稀釋後在掌心搓揉後，手掌心蓋住鼻子的「嗅吸法」可以達到快速放鬆作用。在後疫情時代，用健康天然的方法睡得好、睡得飽，把健康睡回來！