牛仔褲大廠如興（4414）新任董事長及總經理翁紹華，25日在證交所針對公司財務、業務召開重大訊息時指出，如興現在已面臨無資金可用的重大財務困境，新的經營團隊正與包括安泰銀行、合庫、台灣企銀等融資授信金融機構協商後續資金提供、還款的事宜，希望金融機構能支持，度過這次難關。

如興自2015年以來至今，連續7年虧損；今年第一季財報，每股已虧損1.05元。

如果如興因財務危機，無法編列第二季財報，勢必面臨列為全額交割、下市的命運。而當初投資如興14.88億元、現在股權超過1成多，是如興最大股東政府國發基金，勢必也必需面對投資金額可能「打水漂」的結果。

翁紹華指出，在被選任如興董事長暨總經理後，即於同日（即7月15日）傍晚進駐公司，委請專家著手徹查公司的營運及財務狀況。不料竟發現公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境。且自去年（2021）年底起，就有諸多決議及營運架構，已然違反公司治理常態，情節嚴重，幾至脫序。

翁紹華指出，公司前董事長張水江先生與前總經理孫瑒所帶領之經營團隊，在2022年5月25日與安泰商銀有簽署一筆1,840萬美元的融資契約，現因經營團對更換，安泰要求如興提前還款，並凍結公司所有可動撥之資金，如興現已無任何短期可動撥之資金。

安泰商銀凍結公司所有可動撥之款項，如興目前已陷於重大財務危機。翁紹華表示，現正持續與安泰商銀積極協商。

雖然如興已繳交今年第一季的財報；但從翁紹華所報告的，如興目前陷於重大財務危機、現已無任何短期可動撥之資金。

市場已高度存疑，如興今年第二季的財報是否能如期編列完成。如無法完成，勢必面臨被列為全額交割、甚至下市的命運。

不過，如興指出，公司現在面臨的是重大財務危機，之所以有這般窘迫，均是由前董事長張水江、總經理孫瑒前不當經營以及安泰商銀不合常理之措施所引發的結果。翁董事長及其帶領之經營團隊不會逃避。現在的如興會堅毅地面對，現在的如興一定會以合法合規的方式處理所有危機，懇請股東、主管機關、金融業者及社會大眾給予如興一些機會及空間，如興一定會竭盡所能保障公司及全體股東的利益，讓如興在正軌上發展！